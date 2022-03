Kolíkovej novela chce skrátiť zdĺhavé spory v konaniach o deťoch: Toto by sa malo zmeniť

Cieľom novely Civilného mimosporového poriadku, ktorú ministerstvo spravodlivosti predložilo na pripomienkovanie, je skrátiť prieťahy v konaniach pri rozhodovaní o právach a povinnostiach k deťom. Skonštatovala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS).

Návrh zákona upravuje procesné pravidlá v konaniach o deťoch. Podľa novely by mal mať jeden sudca na starosti všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. Kolíková vysvetlila, že by to malo zvýšiť efektívnosť v rámci jednotlivých konaní.

Ako problematický šéfka rezortu spravodlivosti označila výkon rozhodnutia súdu, ktoré nebývajú rešpektované jedným z rodičov. „Zavádzame tu pravidlo, že vždy, keď dochádza k riešeniu núteného výkonu rozhodnutia, bude uskutočnené pojednávanie. Vnímame osobu sudcu ako úradnú osobu, ktorá má prirodzenú autoritu a rešpekt. Už len to, že bude takéto pojednávanie nariadené môže, samozrejme, napomôcť tomu, že sa to rozhodnutie bude rešpektovať,“ dodala Kolíková.

V novele tiež ministerstvo zavádza spoločnú osobnú starostlivosť rodičov o dieťa, ako novú formu starostlivosti o dieťa. „Znamená to, že nijakým spôsobom nemeníte status napríklad v prípade, že sa rodičia rozvádzajú. Tá spoločná starostlivosť pokračuje ďalej. Bavíme sa o situácii, keď ten vzťah vzájomný medzi rodičmi nie je problematický, vedia sa na všetkom dohodnúť a nie je potrebné všetko detailne upravovať,“ uzavrela s tým, že súd by nechaj priestor na vzájomnú dohodu medzi rodičmi.