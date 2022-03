Vlajky viali a ľudia skandovali! Bratislava ožila ďalším protestom za mier na Ukrajine: Aj Slovensko je vo vojne

Iniciatíva Mier Ukrajine žiada zaistenia humanitárnych koridorov a bezpečnej evakuácie civilistov aj kompletné odpojenie ruských bánk zo systému SWIFT.

Uviedli to zástupcovia iniciatívy na Námestí SNP v Bratislave, kde sa v piatok o 17:00 začalo ďalšie protestné zhromaždenie na podporu Ukrajiny a jej občanov pod názvom Mier Ukrajine: Za vašu a našu slobodu – Spolu zvíťazíme! Medzi ďalšie požiadavky patrí aj okamžité zastavenie dovozu ropy a plynu z Ruska.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Pellegrini vyzýva vládu: Informujte konštruktívne o dôsledkoch vojny pre SR! Čo podľa neho treba spraviť?

Iniciatíva k požiadavkám zaradila tiež pomoc Ukrajincom v obrane zeme aj vzduchu všetkými dostupnými prostriedkami, zabezpečenie ochrany ukrajinských jadrových zariadení a zastavenie dezinformácií šírených v mediálnom a internetovom priestore. Riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová podotkla, že bombardovanie civilistov je vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti.

Podľa nej by mala verejnosť povedať jasne, že nebude tolerovať používanie bômb, nálety a využívanie chemických zbraní proti civilistom a musí trvať na tom, aby sa dodržiavala bezpečnosť humanitárnych koridorov. „Ak toto nezvládneme, ak necháme tie milióny obyvateľov Ukrajiny vystavené bombám a chemickým zbraniam, tak zlyháme nielen ako civilizácia, ale môžeme sa pripraviť na to, že o pár rokov to môžeme byť my,“ konštatovala.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE) na proteste uviedla, že súčasné sankcie vníma ako nedostatočné a Rusko musí ekonomicky vykrvácať. To sa podľa nej stane, keď sa zakáže ruská ropa a plyn v celej Európskej únií (EÚ) bez výnimky. Podotkla, že tento zákaz by tvrdo zasiahol aj Slovensko, tvrdí však, že by to krajina zvládla aj pomocou peňazí z EÚ. Ruského prezidenta Vladimira Putina označila za vojnového zločinca a podľa nej slušné demokratické krajiny by nemali obchodovať s vojnovými zločincami.