V parkovacom dome v Bratislave ľahli popolom desiatky áut a motoriek: Marianovi zhorela v garáži vzácna Čezeta

Prišli o svojich miláčikov!

V garážovom dome na Drieňovej ulici v Bratislave, ktorý ľahol popolom, mali majitelia zaparkované desiatky áut a motoriek, ktoré pre nich mali nevyčísliteľnú hodnotu. Do pôvodného stavu ich často dávali niekoľko rokov. Podľa posledných informácií sa garážový dom už opraviť nedá, pretože po kolapse centrálnej časti došlo k porušeniu statiky.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V garáži zhoreli desiatky vozidiel. K poškodeným patrí aj Marian Pavel (47), ktorý tam mal 2 historické motorky. „Mal som tam po renovácii Čezetu 500 prasa. Bola spravená tak, akoby vyšla z továrne. Pred renováciou som tam mal pioniera, na ktorom jazdil konštruktér týchto motoriek. Škodu tam mám okolo 10 000 eur,“ prezradil Marian. Cenné bolo aj to, že oba veterány mali technické preukazy a boli na značkách.

„To prasiatko som zachránil z jednej stodoly pri Rožňave, vyrobené bolo v roku 1960. Ja som si ho renovoval pre seba, vložil som do toho obrovské množstvo peňazí. Veľmi komplikovane sa na to zháňali náhradné diely. Chcel som, aby to raz zdedili môj syn a dcéra,“ povzdychol si Pavel, ktorý si svoju motorku nestihol ani poriadne užiť.

Druhá motorka, ktorá mu zhorela, bola Jawa 20 Pionier. Tú mal pripravenú na renováciu. „Tiež to bol špeciálny jeden kus, spätý s históriou. Historická a osobná hodnota tých motoriek je podstatne vyššia,“ doplnil.

Prišli o rarity

V parkovacom dome mal priestory aj moderátor Richard Vrablec (49) a mnohí jeho priatelia. „Sú to dôchodcovia či mamičky s deťmi aj chalani, ktorí mali motorku a tešili sa na sezónu. Mali tam autá aj ľudia, ktorí ich používali ako dennodenného pomocníka,“ povedal. Sám tam mal bicykle, motorku kamaráta a pneumatiky. „Ja som o veľa neprišiel, iba o tú garáž,“ dodal.

Správcom 6-poschodového garážového domu oceľovej konštrukcie s 599 parkovacími miestami je od jeho vzniku v roku 1974 Bratislavské garážové družstvo, pričom 383 garáží bolo v osobnom vlastníctve a zvyšné prenajímali. Zhoreli tam aj také skvosty, ako sú Porsche Carrera 911, BMW Z3 Roadster či Pontiac Firebird TransAm. Polícia požiar intenzívne vyšetruje. „Je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania cudzej veci,“ uviedla polícia.

Vežiak tu stáť nebude

Martin Chren, starosta Ružinova

- Je mi ľúto všetkých, ktorí prišli o svoj majetok. Podľa hasičov mala teplota plameňov dosiahnuť až 5 000 °C, oceľový skelet je skrútený a narušený. Likvidácia zhoreniska bude drahá. Určite však nechceme, aby tu zostalo celé roky stáť zhorenisko. Vylučujeme, že by tu vyrástol nový vežiak.