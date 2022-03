Na juhu zbierajú prvú tohtoročnú úrodu: Zeleninári majú však vrásky na čele

Obrovské rozdiely!

Teplomery na severe Slovenska ukazujú aj začiatkom marca nočné teploty hlboko pod nulou, no na juhozápade už záhradkári pestujú vo vykurovaných skleníkoch prvú jarnú zeleninu. Napríklad v Nesvadoch (okr. Komárno) Henrieta Nagyová (41) naplnila debničky po vrch úrodou reďkovky a cibuľky. Lenže drahšie energie robia zeleninárom vrásky na čele. Ceny zatiaľ nezvyšujú.

Napriek tuhým nočným mrazom na juhozápade sa tešia z toho, že sa im podarilo dopestovať chutnú zeleninu. „Zozbierali sme reďkovku aj lahôdkovú cibuľku, už začíname aj s predajom,“ povedala Henrieta. Vôňa čerstvo natrhanej cibuľky sa rozliehala široko-ďaleko. Tvrdá robota si okrem driny vyžiadala aj vyššie náklady, ktoré pravdepodobne ešte porastú.

„Všetko ide hore, tie počiatočné náklady sú čím ďalej vyššie. To nehovorím o kúrení, elektrika aj plyn sú veľký problém. Nevieme, čo bude ďalej,“ krúti hlavou Henrieta, ktorá sa pestovaniu zeleniny venuje už viac ako 20 rokov. „Momentálne sa predáva zväzok za 80 centov. Cena závisí od ponuky a dopytu, a aj od počasia. Toto je prvá zelenina a musíme jej kúriť. Takže nevieme dopredu povedať, ako sa bude vyvíjať,“ dodala.

Veľké mrazy však znamenajú aj viac spotrebovanej energie pri vytápaní stanov. Ružovo to podľa meteorológov nevyzerá ani v tie najbližšie dni a zdá sa, že zima nás ešte chvíľu potrápi. „Ešte dve noci by mali byť veľmi studené. Či to bude aj na hranici teplotných rekordov, ťažko povedať. Rekord je na hranici až -20 °C, v piatok ráno to bolo okolo -16 °C,“ povedal meteorológ Peter Jurčovič a dodal, že potom by sa situácia mala meniť k lepšiemu. „Aj vietor by už mal začať fúkať teplejší, južný, a v pondelok, utorok by malo prísť aj oblačno. Treba vydržať cez víkend,“ informoval Jurčovič.

Ako bude v najbližšie dni