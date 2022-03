Migrácia z Ukrajiny stavia hygienikov do pozoru: Monitorujú možný výskyt COVID-19 i iných ochorení

Jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v spolupráci s ďalšími orgánmi monitorujú pre migračnú vlnu z Ukrajiny možný výskyt ochorenia COVID-19, ale aj iných prenosných ochorení.

Pre TASR to potvrdili z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny, nie sú podľa hygienikov testovaní na ochorenie COVID-19 na hraniciach, ale pri príchode do ubytovacieho zariadenia. Ministerstvo zdravotníctva SR zariadeniam odporučilo, aby vytvorili takzvané červené miesta pre pozitívnych, v ktorých by boli izolovaní v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ.

"Ústavný súd SR rozhodol, že štátna karanténa v zariadeniach, ktoré fungovali počas prvej vlny pandémie, nebola v súlade s ústavou. Preto aj ubytovacie zariadenia vytvárajú takzvané červené priestory v rámci ich zariadenia," uviedli pre TASR z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva s tým, že na webe ministerstva sú zverejnené komplexné informácie aj v ukrajinskom jazyku.

V súvislosti s prípadmi pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19, ako aj možným výskytom iných ochorení, regionálni hygienici v spolupráci s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy pracujú na manažmente možných rizík. "Príslušné RÚVZ epidemiologickú situáciu od začiatku dôsledne monitorujú s dôrazom na ľahko prenosné, ale i závažné prenosné ochorenia, predovšetkým respiračné," povedala pre TASR hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

RÚVZ sú podľa jej slov pripravené poskytnúť súčinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ďalším inštitúciám. Hygienici deklarujú, že vďaka monitorovaniu vedia v prípade zhoršenia situácie zareagovať, najmä v prípade vzniku ohnísk nákazy. "Spolu s lekármi v prípade potreby určujeme, ktoré osoby majú byť zaradené do karantény, či už v prípade ochorenia COVID-19 alebo iných prenosných ochorení," uviedla Račková. Ako podotkla, regionálne úrady zároveň usmerňujú zariadenia, ktoré slúžia alebo perspektívne môžu slúžiť na ubytovanie osôb prichádzajúcich z Ukrajiny. "Ak si to situácia bude vyžadovať, sme pripravení zvolať miestne krízové štáby," spresnila hovorkyňa ÚVZ.