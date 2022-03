Bezpečnostný expert Radovan Bránik: Ako sa bude vyvíjať spolužitie Slovákov s Ukrajincami? Skeptické slová

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine sa pomerne rýchlo zmobilizovali jednotlivci aj viaceré mimovládne organizácie, ktoré spojili svoje sily na pomoc utečencom.

Jednou z nich je aj Modrý anjel so svojím tímom krízovej intervencie, ktorého zakladateľom je Radovan Bránik (52). Ten v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa poodhalil, aké vzťahy zavládli medzi Rusmi žijúcimi na Slovensku a v putinovskom Rusku, ale zároveň vyslovil aj možný scenár vývoja situácie nasledujúcich dní. Na čo sa máme pripraviť? A ako sa bude vyvíjať spolužitie Slovákov s Ukrajincami?





Ruská invázia na Ukrajinu, ktorá sa začala v ranných hodinách 24. februára, si už vyžiadala tisícky obetí. V dôsledku krviprelievania a strachu o holý život sa spustila aj masová vlna migrácie do Európy. Dobrovoľníci na hraničných priechodoch s Ukrajinou - vo Vyšnom Nemeckom, Ubli aj Veľkých Slemenciach sú non-stop nepretržite v pozore a k dispozícii. Utečencom z Ukrajiny pomáha aj nezisková organizácia Modrý anjel. „Naša pomoc Ukrajine pozostáva z viacerých častí. Jednou z nich je klasická krízová intervencia (zásah), ktorá sa týka bezprostredných traumatických udalostí. Poskytujeme psychickú prvú pomoc,“ vysvetľuje zakladateľ Modrého anjela Radovan Bránik a pokračuje. „Keďže sme zatiaľ často len tranzitnou krajinou, utečenci strávia na Slovensku pri presunoch len niekoľko hodín, vyspia sa tu a idú ďalej,“ ozrejmuje hneď v úvode nášho stretnutia Bránik.





Bezradná žena

Priznáva, že aj počas tohto krátkeho pobytu vznikajú rôzne incidenty a situácie, ktoré musí jeho tím riešiť. „Napríklad sme pomáhali solventnej Ukrajinke z Kyjeva, ktorá kvôli vojne prišla o celý svoj biznis. Navyše jej rodina zostala v Kyjeve a Charkove, to znamená, že nemala s nimi spojenie. Ťažko to znášala a bola v zlom psychickom stave. Táto žena sa opila a v amoku chcela ísť späť na Ukrajinu. Nasadla aj s päťročnou dcérou do auta a keď ju zastavila polícia, skončila v cele predbežného zadržania,“ opisuje príbeh nešťastnej Ukrajinky Bránik.

„Zrazu sa ocitla v situácii, že sa jej v priebehu štyroch dní všetko zrútilo. Je to žena, ktorá pochádza z dobre situovaného prostredia, nemala nikdy problémy s peniazmi a živil ju realitný biznis. Pôvodne chcela ísť s autom ďalej na západ a prišla aj o túto možnosť. Na Slovensku má dieťa, auto, ktoré nemôže šoférovať a navyše aj záznam v registri, keďže sa dopustila trestného činu opilstva za volantom,“ objasňuje šéf Modrého anjela.

V tomto prípade si polícia zavolala na pomoc profesionálov z Modrého anjela. „Polícia bola skvelá. K Ukrajinke sa správali úradne ako treba, čo sa týka spáchania trestného činu, ale súčasne s nesmiernou dávkou empatie a porozumenia. Keď si to všetko previnilkyňa uvedomila, mala obrovský pocit viny. Tá žena predtým nežila len na Ukrajine, ale aj v Amerike či v Rusku a povedala, že nikdy v živote nezažila takýchto podporných a zdvorilých policajtov. Začala rozprávať, že na Slovensku sú voči migrantom všetci ľudia priateľskí, hoci podľa môjho názoru a poviem to teraz otvorene, to tak nie je,“ priznáva Radovan Bránik.