Trnava o krytoch civilnej ochrany: Koľko miest majú k dispozícii?

Celková kapacita krytov civilnej ochrany (CO) v Trnave a úkrytov na školách a vo firmách je 6120 miest.

Informáciu zverejnila trnavská radnica na svojom webe v súvislosti s častými otázkami občanov, reagujúcich na krízu na Ukrajine. V súčasnosti má trvalý pobyt v meste nahlásených asi 62 700 obyvateľov. Vo vlastníctve mesta je 22 CO krytov. Ide o odolné a plynotesné úkryty, ktoré sa nachádzajú pod niektorými staršími bytovými domami na uliciach Hospodárska, Zelenečská, Študentská a Slovanská a sú určené pre ich obyvateľov. Ďalších sedem krytov je pod školami v meste, iné vlastnia firmy, závody a strategické podniky. „Pre drvivú väčšinu ľudí by teda ako úkryt v prípade ohrozenia na nevyhnutný čas slúžili jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS) – pivnice, podzemné garáže, suterény a podobne,“ uvádza radnica.

Evidencia úkrytov CO je vedená v Pláne ukrytia, ktorý je súčasťou dokumentácie Plánu ochrany obyvateľstva mesta Trnava. Radnica pripomenula, že ak by došlo ku krízovej situácii, nastala by predovšetkým evakuácia obyvateľov v súlade s pokynmi zodpovedných orgánov. „Tento scenár však nie je aktuálny, Slovensko je stále bezpečnou krajinou a samospráva prosí obyvateľov, aby zachovali rozvahu a pokoj,“ uviedla.

Zmierniť strach a neistotu pomáha aj informovanosť – konkrétne návody, ako postupovať v rôznych rizikových situáciách zverejňuje mesto Trnava v dokumente Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia a v informáciách, vyplývajúcich zo zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, ktoré sú zverejnené na webstránke mesta trnava.sk.