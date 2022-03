Naši čitatelia bežia do stánkov, aby prispeli Ukrajine: S Novým Časom pomáhame každý deň, pridajte sa!

Neváhali a prispeli! Ruská invázia na Ukrajine trvá už dva týždne. Za ten čas sa rozhodlo utečencom podať pomocnú ruku množstvo dobrodincov, ktorí dokazujú, že ľudskosť ešte nevymizla.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Pridať sa k nim môžete aj vy. Tento týždeň putuje z každého predaného výtlačku Nového Času 10 centov na účet Slovenského Červeného kríža, ktorý pomáha Ukrajincom na úteku. Viacerí preto neváhajú a každý deň bežia do stánku.

Som rada, že môžem prispieť

Adriana (57), ochrankárka, Košice

- Je to veľmi dobré a úžasné, že aj takto vieme pomôcť. A myslím si, že to vôbec nie je málo, je veľa firiem, ktoré by mohli prispievať. Je to krásny čin, práve teraz treba vojnou zasiahnutým Ukrajincom pomáhať. Vidím ich na vlastné oči, ako idú v autobusoch či električkách, ženy len s kufrom, s dieťaťom. Mnohí sa už vlastne ani nemajú kde vrátiť. Som rada, že aj takto, kúpením novín, im viem pomôcť.

Kúpila som si všetky vydania

Petra (27), Bratislava

- Tento týždeň som si kúpila všetky Nové Časy. Určite si kúpim aj ten piatkový. Myslím si, že je to výborný spôsob, ako pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Určite prispejem aj do nejakej zbierky.