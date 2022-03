Prezidentka opäť vyzýva na zavedenie príspevku na bývanie: Tieto skupiny sú podľa nej najzraniteľnejšie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok diskutovala s predstaviteľmi seniorov a matiek samoživiteliek. Tieto dve skupiny podľa nej čelia zdražovaniu najviac, pomohol by im príspevok na bývanie, na ktorého zavedenie apeluje prezidentka už opakovane.

Slovensko je jednou z mála krajín OECD, ktorá takúto pomoc zavedenú nemá. Povedala to novinárom vo štvrtok po stretnutiach so seniormi a osamelými matkami.

"Práve tieto dve skupiny ľudí reprezentujú na Slovensku tých, ktorých zdražovanie - ktoré je na Slovensku už cítiť, ale aj to, ktoré na nás môže dopadnúť v súvislosti s vojnou na Ukrajine - pocítia najviac," vyhlásila prezidentka s tým, že absolvovala množstvo rozhovorov, vypočula si rôzne príbehy ľudí, ktorí čelia náročnému osudu, pretože z rôznych dôvodov žijú tak, že vychovávajú svoje dieťa sami.

Riešenie vidí v príspevku na bývanie, ktorý však podľa nej má aj širší záber než len pomoc s bývaním. "Je to celkovo opakujúca sa finančná dávka, ktorú, mimochodom, z 26 krajín OECD iba tri krajiny nemajú a je medzi nimi aj Slovenská republika," okomentovala prezidentka.

Podľa jej slov sú vypracované viaceré varianty príspevku. Vypočítavať by sa mal ako rozdiel medzi výškou príjmu a nákladov na bývanie. "Čiže neexistuje jedno číslo, ktoré by sa poskytovalo, ale je to od desiatok až po stovky eur v závislosti od počtu členov rodiny, v závislosti od výšky príjmu a nákladov na bývanie," vymenovala Čaputová.

Prezidentka spomenula, že o danej veci rokovala aj s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina). "Túto tému sme navrhli ešte na jeseň minulého roka po komunikácii s viacerými odborníkmi z ekonomickej a sociálnej oblasti. Ja som veľmi rada, že minister Krajniak je tomuto návrhu otvorený, má spracované viaceré varianty, ale ešte ten návrh treba samozrejme pretlačiť aj cez ostatných koaličných partnerov a schváliť vo vláde a následne v parlamente," uzavrela Čaputová.