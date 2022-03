Vie si premiér predstaviť, že by sme sa úplne odstrihli od ruských energonosičov? Dôležité slová

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) si vie predstaviť úplné odstrihnutie Slovenska od dodávok energií z Ruska. Povedal to vo štvrtok po príchode na samit lídrov krajín EÚ vo francúzskom Versailles.

"Ceny (energií) sú už teraz extrémne vysoké a sú vysoké práve pre to, čo robí (ruský prezident) Vladimir Putin. Preto ho musíme zastaviť, pretože vojna má najvyššiu cenu," reagoval premiér na otázku, či tento krok nespôsobí rast cien energií.

Pripomenul, že slovenská delegácia ide na samit vo Versailles s konkrétnymi návrhmi pre európsku perspektívu Ukrajiny. Úrad vlády navrhuje zriadenie európskeho fondu na povojnovú obnovu Ukrajiny, ako aj na podporu jej integračného procesu vrátane potrebných legislatívnych reforiem.

V tejto súvislosti slovenská vláda navrhne aj vypracovanie akčného plánu na vstup Ukrajiny do EÚ, v rámci ktorého by východný sused SR mal získať štatút kandidátskej krajiny. Cieľom navrhovaného plánu je zabezpečiť, aby legislatíva Ukrajiny a jej inštitúcie boli do piatich rokov pripravené na vstup do EÚ.

Ukrajine by mal byť podľa Hegera poskytnutý prístup k Rade EÚ na všetkých úrovniach, avšak bez hlasovacieho práva – na úrovni ministrov, výboru COREPER aj v odborných pracovných skupinách. Kyjev by mal navyše mať prístup k všetkým európskym agentúram a programom a ukrajinský prezident by mal byť pravidelne pozývaný na stretnutia Európskej rady ako hosť, uvádza sa v pláne slovenskej vlády.

Ukrajina by podľa návrhu slovenskej vlády mala byť bezodkladne integrovaná do Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) aj do Európskej siete prevádzkovateľov plynárenských prepravných sietí (ENTSOG). Bratislava bude zároveň žiadať okamžité zrušenie všetkých obmedzení a kvót na dovoz tovaru a služieb z Ukrajiny vyplývajúcich zo súčasnej implementácie prehĺbenej a komplexnej dohody o zóne voľného obchodu (DCFTA) a ďalších dohôd.

Heger, ktorý sa vo štvrtok zúčastnil na samite Európskej ľudovej strany (EPP) ako hosť, zároveň poznamenal, že väčšina lídrov v EPP má k ukrajinskej kríze rovnaký postoj ako Slovensko. SR tiež "presadzuje výrazné posilnenie východného krídla (NATO). Je však zároveň potrebné nastaviť novú architektúru obrany Európy ako kontinentu," dodal Heger.

Samit EÚ sa koná z iniciatívy francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začalo 1. januára a potrvá do 30. júna. Heger sa plánuje na Slovensko vrátiť v piatok (11. 3.) večer.