Na stole je téma o energetických záujmoch Slovenska: Boris Kollár zvolal mimoriadnu schôdzu

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolal mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k energetickým záujmom Slovenska. Informoval o tom tlačový odbor Kancelárie NR SR. Schôdza by sa mala začať v stredu (16. 3.) o 12.30 h.

Témou schôdze bude návrh skupiny poslancov na schválenie stanoviska SR k ohrozeniu strategických energetických záujmov hospodárstva a občanov SR. Zvolať mimoriadnu schôdzu žiadala opozičná strana Smer-SD.

Ide o reakciu opozície na dohady o potenciálnom zastavení dodávok plynu a ropy z Ruska. Smer-SD chce, aby sa Slovensko postavilo proti takémuto návrhu.

Predseda Smeru-SD Robert Fico priblížil, že podľa ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády v záležitostiach Európskej únie (EÚ) môže parlament prijímať záväzné stanoviská, ktorými je vláda viazaná, ak ide rokovať o dôležitých veciach, ktoré sa týkajú EÚ.

Potrebu mimoriadnej schôdze odôvodňuje opozičná strana tým, že podľa nich prezidentka SR Zuzana Čaputová aj premiér Eduard Heger (OĽANO) pripúšťajú, že sú pripravení súhlasiť so zastavením dodávok plynu a ropy z Ruskej federácie.

Ak by padlo takéto rozhodnutie, podľa Fica by to znamenalo prudký nárast cien pohonných látok. Podotkol, že Slovensko by prišlo aj o príjmy, pokiaľ ide o tranzit. V prípade prudkého nárastu ceny plynu a ropy podľa neho treba rátať s nárastom cien všetkého.