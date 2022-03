ZSSK pridáva ďalší humanitárny vlak, premávať bude z Košíc do Bratislavy: Upozornenie pre cestujúcich

Národný dopravca pridáva na pomoc utečencom z Ukrajiny ďalší humanitárny vlak. Do konca marca bude premávať z Košíc do Bratislavy. Informoval o tom vo štvrtok hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Prvýkrát z metropoly východného Slovenska vyrazí v piatok (11. 3.) o 2.30 h, zastaví v Žiline o 5.31 h a do hlavného mesta by mal doraziť o 7.52 h.

"ZSSK zároveň oznamuje, že v Železničnej stanici Žilina je možný prestup na vlak Ex 144 smer Praha s odchodom o 6.27 h a v Železničnej stanici Bratislava hlavná stanica je možný prestup na EC 280 smer Praha s odchodom o 8.06 h," zdôraznil hovorca.

Národný dopravca však upozorňuje, že časy sú informatívne. "Vlak môže stáť z dopravných dôvodov, a preto cestujúcich prosíme, aby z vlaku nevystupovali a riadili sa pokynmi zamestnancov železníc, prípadne pracovníkmi, ktorí zabezpečujú humanitárnu pomoc, a príslušníkmi polície," okomentoval hovorca.

Humanitárny vlak je primárne určený pre občanov z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pre bezplatnú prepravu si musia "vyzdvihnúť" podľa stanovených podmienok bezplatný cestovný doklad v pokladnici, v krajnom prípade u sprevádzajúceho personálu vo vlaku na základe predloženia platného ukrajinského cestovného pasu alebo identifikačného dokladu. "Ostatní zahraniční cestujúci, ako napríklad študenti iných krajín utekajúci z Ukrajiny, si musia cestovný lístok zakúpiť," upozornil dopravca.

Kováč dodal, že všetky potrebné informácie o preprave vlakmi nájdu ukrajinskí odídenci rýchlo a vo svojom rodnom jazyku na špeciálnej podstránke www.zssk.sk/ukrajina.