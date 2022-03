Predlžovanie okupácie Ukrajiny znamená násobne viac utečencov: Prečo ešte nemáme veľký krízový štáb?!

Dokedy to takto vydržia? Mimovládky, záchranári či policajti a vojaci robia pre pomoc utečencom z Ukrajiny to, čo je v ich silách. Už onedlho to však nemusí stačiť.

Všetci sa zhodujú, že ak sa ruská okupácia Ukrajiny bude predlžovať, nedajbože ešte naberú na obrátkach ruské vojenské akcie, cez naše hranice bude prúdiť násobne viac utečencov ako v súčasnosti. Ako sme na to pripravení a nebol by čas zriadiť permanentný krízový štáb podobný tomu, aký fungoval na začiatku pandémie? Ako sme na to pripravení a nebol by čas zriadiť permanentný krízový štáb podobný tomu, aký fungoval na začiatku pandémie? Krízové štáby zatiaľ existujú na konkrétnych miestach, kde sa sústreďuje najväčší nápor utečencov. „V súčasnosti sú krízové štáby ministerstva vnútra v Sobranciach, Humennom a ďalšie sa pripravujú v Trebišove a Košiciach, kde sa pracoviská týchto štábov budú koncentrovať na staniciach, aby pomohli migrantom dostať sa čím skôr do svojho cieľa," hovorí pre Nový Čas infektológ Vladimír Krčméry. So zriadením akéhosi permanentného štábu, ktorý by v prípade potreby minútu po minúte riešil aktuálnu situáciu, však vláda zatiaľ neráta. „Situácia, v ktorej sa v súčasnosti Slovensko nachádza, je bezprecedentná a vo veľkom zasahuje všetky oblasti života. Nie je preto možné porovnávať ju s pandémiou," odpovedala nám z ministerstva vnútra Gabriela Tuchyňová. Dodáva, že funguje medzirezortná skupina, ktorá dlhodobejšie plánuje postup pri zvládaní migračného tlaku a komunikuje s koordinačným štábom v Sobranciach. Mimovládky, ktoré pomáhajú utečencom, však pripomínajú, že situácia sa bude horšiť aj s vyčerpanosťou súčasných pracovníkov a štát by mal podchytiť koordináciu. „Za nás je najväčšia výzva koordinácia s ubytovaním. Tam trochu cítime, že to nie je úplne dotiahnuté. Nám sa aj ozývajú ľudia ochotní utečencov ubytovať, ale je potrebné ich ako keby preveriť, či sú dôveryhodní. Malo by potom tiež fungovať párovanie medzi tými utečencami a týmito kapacitami," hovorí Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej charity, ktorá na hraniciach ponúka utečencom občerstvenie, odvoz, ubytovanie a neskôr aj právne služby či preklady. Bude horšie Podobne situáciu vidí aj Lenka Kačmárová z organizácie Človek v ohrození. Počty ľudí na hraniciach sa podľa nej ustálili a nielen mimovládky, ale aj štát podľa nej robí, čo môže. Upozorňuje však na to, že situácia sa môže zo dňa na deň radikálne zmeniť.