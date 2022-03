Slovensko sa stalo bezpečným koridorom pre utečencov: Vysvetlenie polície sa oplatí prečítať

Väčšinu vojnových utečencov prichádzajúcich na Slovensko tvoria Ukrajinci, ktorých je 90 percent. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine (24. 2.) do utorka (8. 3.) prišlo na naše územie zo štátov Európskej únie 4253 cestujúcich.

Počet príslušníkov tretích krajín bol 10 323, pričom najviac ich bolo z Marockého kráľovstva. Za uvedené obdobie prišlo na územie Slovenska cez východnú hranicu dokopy 152 801 ľudí.

„Slovensko využívajú ako bezpečný koridor štátni príslušníci viacerých krajín, ktorí sa cez naše územie snažia dostať domov. Upozorňujeme, že na Ukrajine ostali uviaznutí nielen domáci Ukrajinci, ale aj cudzinci, ktorí tam buď dlho či krátko žili, pracovali, boli na dovolenke, alebo tam študovali,“ vysvetľuje polícia. Pripomína tiež, že nad Ukrajinou sa nedá lietať pre uzavretý vzdušný priestor a na cestu do domovskej krajiny tak musia využiť najbližšie hraničné priechody.

Kontrolovaný prechod slovensko-ukrajinských hraníc od vypuknutia konfliktu zabezpečuje polícia. „Ministerstvo vnútra (MV) SR aj polícia sa dôrazne ohradzujú proti tvrdeniam, že púšťame osoby z Ázie a Afriky úplne bez kontroly. Prichádzajúci cudzinci sú riadne registrovaní na hraničných priechodoch. Pokiaľ pri sebe nemajú z akéhokoľvek dôvodu doklady, sú uložení do databáz a okrem ďalších úkonov sú im odobraté odtlačky prstov,“ uvádza polícia. Rezort vnútra zároveň ubezpečuje verejnosť, že policajti postupujú v intenciách európskej a národnej legislatívy a že bezpečnostné štandardy ostávajú zachované.

Od vypuknutia konfliktu do utorka prišlo cez východné hranice na Slovensko 138.223 Ukrajincov. Čo sa týka príslušníkov tretích krajín, najviac ich prišlo z Marockého kráľovstva (2394), Indickej republiky (1397) a Nigérijskej federatívnej republiky (1090).

Za pomoc pri zabezpečovaní prepravy a ubytovania občanov Maroka sa Slovensku a jeho predstaviteľom poďakoval aj veľvyslanec Marockého kráľovstva vo Viedni Azzedine Farhan. „V mene študentov by som sa chcel poďakovať slovenským úradom za ich sústavné konanie, aktivitu a mobilizáciu vo dne i v noci a za to, že umožnili ubytovanie študentov v hoteloch, a tiež za ich prepravu do Marockého kráľovstva,“ povedal.

Príslušné orgány SR podľa MV vítajú záujem krajín pôvodu o návrat vlastných občanov. Pri repatriáciách spolupracovali napríklad s Indiou, Líbyou, Marokom aj Egyptom. „Doteraz sa uskutočnilo 13 repatriačných letov s celkovým počtom viac ako 2000 cestujúcich,“ doplnil rezort s tým, že náklady na tieto lety neznášala SR.