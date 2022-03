Ako sa postaví Slovensko k prípadnému embargu na ropu a plyn z Ruska? Galek prezradil odpoveď

Slovensko je z 85 % závislé od dovozu ruského plynu a zo 100 % od ruskej ropy. Napriek tomu by sme v rámci EÚ nezablokovali návrh na zákaz dovozu týchto energetických surovín, no v takom prípade očakávame zo strany EÚ zaistenie energetickej bezpečnosti a kompenzácie.

Vo štvrtok to na stretnutí s novinármi povedal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. "Pokiaľ sa Európa rozhodne, že zastaví tok financií za energetické nosiče do Ruska, Slovensko si nebude uplatňovať právo veta. Avšak chceme vedieť, chceme si byť istí, že máme tieto zdroje čím nahradiť, a pokiaľ sa to dotkne niektorých štátov viac ako iných, tak ako budú tieto štáty kompenzované," povedal Galek. Štátny tajomník spresnil, že nejde iba o finančnú kompenzáciu, ale aj o zaistenie zdrojov.

Zákaz dovozu ruskej ropy už oznámil americký prezident Joe Biden a do konca roka by mala USA nasledovať i Veľká Británia. Európska únia v tejto otázke nie je zatiaľ jednotná. Galek pripomenul, že každá sankcia by mala mať výrazne negatívnejší vplyv na toho, na koho je uvalená. V prípade zákazu dovozu ropy či plynu by mala Európa s energetickou bezpečnosťou problémy a Slovensko by patrilo k najpostihnutejším krajinám.