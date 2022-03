Korčok schvaľuje prítomnosť zahraničných vojsk: NATO a USA sú hlavnými garantmi slovenskej obrany

Zriadenie vojenskej jednotky NATO na Slovensku je historicky najväčší krok k zvýšeniu obrany krajiny.

Uviedol to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) v reakcii na to, že vláda v stredu 9. marca schválila prítomnosť takzvanej predsunutej obrany NATO na Slovensku. Podľa návrhu by malo do SR prísť 2 100 vojakov z Česka, Poľska, Holandska, Slovinska, Spojených štátov amerických (USA). Stanovisko Korčok zverejnil vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Zdá sa, že takéto opatrenie je dnes vo verejnosti vnímané úplne prirodzene a hlavne úplne inak, ako pred pár týždňami, keď sa tu organizovali demonštrácie a spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) sme boli označovaní za vlastizradcov a domy poslancov boli oblepené plagátmi so šibenicami,“ napísal Korčok. Zdôraznil, že jeho argumentácia sa ani za dnešných okolností nijako nezmenila. NATO a USA sú podľa neho hlavnými garantmi slovenskej obrany.



„Iba pred mesiacom bolo nemožné vysvetliť besnejúcej opozícii, ktorá obliehala parlament, že členom NATO sa nedá byť len na papieri a teraz sme radi, že tu budeme mať pomoc od našich spojencov. Dnes mi mnohí píšu, že kedy už konečne prídu a prečo ich rozmiestnenie tak dlho trvá,“ pokračoval šéf slovenskej diplomacie s tým, že prítomnosť vojsk NATO schvaľuje aj opozičná strana Hlas-SD, ktorá kritizovala vládu za obrannú dohodu s USA.

Ivan Korčok však podotkol, že to nevníma ako svoje politické víťazstvo. „Vnímam to len ako potvrdenie toho, čo som v búrlivej debate pred pár týždňami dokola tvrdil: bezpečnosť a obrana štátu je vlastne tabu, a tak vážna vec, že sa s ňou nesmie politikárčiť, vytĺkať lacné politické body a treba jasne hovoriť, kto sú naši spojenci,“ skonštatoval. Uvedomiť by si to mali podľa ministra politici, ktorí si z dohody s USA a prítomnosti vojsk NATO urobili svoju vlastnú „politickú show“.

Šéf slovenskej diplomacie doplnil, že návrh na zriadenie predsunutej prítomnosti NATO musia ešte schváliť poslanci Národnej rady SR a pobyt zahraničných vojakov nebudú hradiť slovenskí daňoví poplatníci.