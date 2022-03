Nemocnice upozorňovali na dofinancovanie zdravotníctva: Ako ti vidí minister Lengvarský?

Dofinancovanie zdravotníctva by sa mohlo vyriešiť do konca mesiaca. Po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý potvrdil, že o téme sa diskutuje. Avizoval, že sa tým majú 21. marca zaoberať aj zdravotnícky, ako aj finančný výbor parlamentu.

"Predpokladám, že dovtedy budú čísla verifikované a jasné. Myslím si, že do konca mesiaca by malo dôjsť k definitívnemu riešeniu, aspoň teda na nejaké obdobie," spresnil. Na potrebu dofinancovania zdravotníctva v tomto roku upozorňovali nemocnice, ambulancie aj odborári.