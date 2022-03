Minister Naď o prítomnosti vojakov NATO: Je to najväčším krokom pre obranu od vzniku Slovenska

Vytvorenie posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO na Slovensku je najväčším krokom pre obranu SR od jej samostatnosti, myslí si minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko rozhodnutie vlády ocenil. Vysvetlil, že spojenci doplnia spôsobilosti, ktoré slovenskej armáde chýbajú.

"V prvom rade je to o doplnení spôsobilostí. Bavíme sa o protivzdušnej obrane, elektronickom prieskume, posilnení pozemného prieskumu aj o posilnení našich pozemných síl," priblížil Zmeko. Naď vyzdvihol napríklad holandsko-nemecký systém Patriot, radarové systémy Sentinel alebo ďalšie systémy, o ktorých sa ešte rokuje a momentálne v OS SR chýbajú.

Minister predpokladá, že parlament odsúhlasí prítomnosť vojakov NATO bezproblémovo. Po rozhodnutí zákonodarcov by mali vojaci s technikou začať prichádzať v najbližších týždňoch. Na prelome mesiacov marec a apríl by už podľa neho mala byť podstatná časť bojovej skupiny na území SR. Na Slovensku majú zostať, dokedy to bude potrebné.

Spojeneckých vojakov a techniku sa podľa Naďa budú snažiť umiestňovať do existujúcich základní a výcvikových priestorov. Pre podstatnú časť vojakov NATO je podľa Zmeka zabezpečené plnohodnotné ubytovanie. Zvyšok prvej rotácie zatiaľ nebude v kamenných ubytovaniach. Ako poznamenal, ide o podobnú situáciu, ako keď slovenskí vojaci nastúpili do eFP v Lotyšsku a na začiatku bývali v stanoch.

O nasadení slovenských vojakov do eFP v iných krajinách sa podľa ministra v súčasnosti nerokuje. Aktuálne má SR zastúpenie v Lotyšsku. Vláda v stredu odsúhlasila prítomnosť do 2100 vojakov Severoatlantickej aliancie na území SR v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti NATO. Ide o reakciu Slovenska a spojencov na nevyprovokovanú masívnu vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu. Návrh ešte musí odobriť Národná rada SR.