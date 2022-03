Veľká novina z Ministerstva pôdohospodárstva: Deklarácia nám zaručí cenovú stabilitu!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podpíše do konca tohto týždňa s obchodnými zväzmi, so Slovenskou alianciou moderného obchodu a Zväzom obchodu SR, deklaráciu o cenovej stabilite.

Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády agrominister Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Tá by podľa neho mala obsahovať 12 základných položiek potravín, u ktorých reťazce nebudú zvyšovať svoju historicky uplatňovanú maržu.

"Snažíme sa o cenovú stabilitu. Práve preto, predpokladám, do konca týždňa podpíše naše ministerstvo s najväčšími dvomi obchodnými zväzmi združujúcimi predajcov potravín, teda so Slovenskou alianciou moderného obchodu a Zväzom obchodu SR, deklaráciu o cenovej stabilite, kde bude viac ako 12 základných položiek (potravín) a kde by sme radi dosiahli dohodu," priblížil.

Spresnil, že na základe dohody obchodné reťazce svoju maržu, ktorú u základných položiek potravín historicky majú, by nemali v súvislosti s vyšším rastom cien zvyšovať. "Počkajme si, či táto deklarácia bude schválená ich orgánmi. Do konca týždňa by sme ju chceli podpísať," doplnil.

Upozornil zároveň, že potravinári majú v súčasnosti otvorenú výzvu na podpory s veľkou alokáciou. "Predpokladáme, že veľký investičný dlh, ktorým dnes trpia, odstránia týmito investíciami," dodal Vlčan s tým, že už vyzval poľnohospodárov cez agrokomory, aby tento rok zvýšili osevné plochy hustosiatych obilnín.