Progresívci majú jasno: Slovensko by malo poslať Ukrajine svoje stíhačky, inak môže byť neskoro

Slovensko by malo podľa mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) poslať Ukrajine svoje stíhačky MiG-29, tak, ako o to žiada ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva poukázal na to, že Poľsko navrhlo výmenu svojich Migov za americké stíhačky F-16, Slovensko by podľa neho malo za svoje Migy dostať ochranu svojho vzdušného priestoru. Poslanec Národnej rady SR a bývalý veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek vysvetlil, že Ukrajinci majú o Migy záujem najmä preto, že na nich vedia lietať a servisovať ich bez ďalších školení. Aj keď rozumie, že Ministerstvo obrany SR chce za stíhačky najskôr zabezpečiť náhradu, konštatoval, že ak sa teraz Ukrajincom nepošle to, čo akútne potrebujú, o pár týždňov už môže byť neskoro.

Podpredseda PS a Európskeho parlamentu Michal Šimečka podotkol, že Zelenskyj niekoľko dní naliehavo žiada buď o bezletovú zónu, alebo o stíhačky MiG-29, aby sa mohli brániť pred ruskými náletmi. „Ak sa nechceme len prizerať, ako na Ukrajine zomierajú každý deň ďalšie stovky a stovky nevinných ľudí, mali by sme mu aspoň v jeho druhej požiadavke vyhovieť," vyhlásil.

Podľa neho Ukrajina potrebuje obranné spôsobilosti, aby minimalizovala straty na životoch pre ruskú agresiu. Dodal, že Slovensko by malo urýchlene nájsť spôsob, ako ukrajinskej strane umožniť využívať dané stíhačky a na diplomatickom poli zas čo najskôr poskytnúť štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ.