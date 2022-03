Košice hovoria o humanitárnej katastrofe: Primátor má ťažké srdce na vedenie štátu, tu vidí problémy

Mesto Košice začína pod náporom množstva vojnových utečencov z Ukrajiny čeliť humanitárnej katastrofe. Vyhlásil to v utorok košický primátor Jaroslav Polaček.

Pri riešení situácie podľa neho chýba riadiaca jednotka zo strany štátu smerom na samosprávu, efektívna podpora, informovanie či manažovanie.

"Mestu Košice hrozí, respektíve v tejto chvíli mesto už začína čeliť humanitárnej katastrofe. Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, len s dobrovoľníkmi a bez akejkoľvek pomoci štátu už nebudeme vedieť zvládnuť postarať sa o ďalších obyvateľov Ukrajiny, ktorí každý deň v čoraz väčšom počte prichádzajú do nášho mesta," povedal Polaček. Konštatoval to po rokovaní Krízového štábu Okresného úradu v Košiciach, ktorý podľa neho nepriniesol riešenie.

Košice označil Polaček za akýsi lievik, ktorým sa desaťtisíce utečencov presúvajú z hraníc s Ukrajinou ďalej na západ. Hoci mesto mnohí zatiaľ využívajú len ako zastávku, časť z nich potrebuje prespanie aspoň na jednu noc. Mesto zriadilo na kúpalisku Červená hviezda pri železničnej a autobusovej stanici pre nich hotspot, o ktorý sa starajú dobrovoľníci. Jeho kapacita bola najprv 300 miest, v pondelok (7. 3.) sa rozšírila na 400. V noci na utorok tam pritom prišlo bez predchádzajúceho avíza v priebehu poldruha hodiny zhruba 500 utečencov. Za uplynulý deň vybavili zhruba 1 500 ľudí.

"Tento hotspot mesto Košice urobilo z vlastnej vôle, pretože sme si uvedomovali, že železničná stanica nie je prispôsobená na to, aby ponúkla každému pomoc, a musíme si povedať, že jednoducho nie je v našich silách to ďalej zvládať," povedal Polaček.

Uviedol, že podľa neoficiálnych informácií majú v priebehu utorkového večera a noci prísť z Čiernej nad Tisou do Košíc dva vlaky s utečencami. Tak by to malo byť aj v ďalších dňoch. Mesto však nemá informácie o tom, koľko ich v nich bude a čo budú potrebovať. "Je nefér, keď nám štát nepovie, čo sa deje, keď s nami nikto nekomunikuje, keď na krízových štáboch sa nič nedozvieme a nikto tu nevydáva pokyny a rozhodnutia," povedal primátor. Dodal, že pomáhať vojnovým utečencom je úlohou štátu a aj keď sa v tom mestá a obce angažujú, nemajú na to finančné krytie.

"Vyzývame, aby štát okamžite rozhodol a dal pokyny, čo máme robiť. Nemáme informácie o tom, koľko ľudí prijalo azyl, koľko tu chce zostať. Nemáme informácie a ani dáta. Bez nich a podpory nevieme, ako máme postupovať a aké máme prijímať rozhodnutia," konštatoval primátor.