Pred 20 rokmi zatvorili legendárnu továreň pod Urpínom: Čo odpísalo slávnu zápalkáreň?

Smutné výročie. Pred 20 rokmi skončila fabrika, ktorá dlhé desaťročia patrila k symbolom Banskej Bystrice.

Zápalky z tejto továrne mala takmer každá domácnosť a v batohu ich mali pri potulkách lesom zabalené azda všetci horali. Sláva banskobystrickej zápalkárne však závisela od dopytu zákazníkov po drobnom výrobku, no ten postupne opadol, a tak sa v meste pod Urpínom napokon po 152 rokoch a miliardách vyrobených zápaliek zavreli jej brány. Dnes sú na jej mieste len ruiny...

„História banskobystrickej zápalkárne sa začala písať v roku 1850, keď došlo k jej založeniu, pričom výroba trvala nepretržite do roku 2002 - až do jej privatizácie a následnej likvidácie. Samotný areál zápalkárne sa rozprestieral v lokalite Horného predmestia pri Ľupčianskej ceste. Počas jej existencie prišlo niekoľkokrát k zmene vlastníckych vzťahov,“ uviedol historik Vladimír Sklenka s tým, že po 2. svetovej vojne prišlo k znárodneniu podniku a v roku 1949 prešlo vlastníctvo na národný podnik Iskra so sídlom v Banskej Bystrici, čo trvalo až do roku 1958, keď sa závod zápalkárne dostal pod banskobystrickú Smrečinu.

„Zaujímavosťou bolo, že ešte v 70. rokoch vyrábali zápalky na pôvodnom stroji z roku 1921. Popritom závod vyrábal 170 miliónov škatuliek zápaliek ročne a denná produkcia bola 560-tisíc plných zápalkových škatuliek. Po roku 1989 došlo k privatizácii podniku a postupnému ukončeniu výroby zápaliek v našom meste,“ dodal Sklenka s tým, že zákazníci na prelome milénia začali prechádzať z ikonických zápaliek na praktickejšie zapaľovače a pre upadajúci dopyt napokon museli výrobné haly zatvoriť.

Ako vznikli zápalky

Vynálezcom prvých trecích zápaliek bol anglický lekárnik John Walker v roku 1827, no neboli bezpečné. Preto ich Francúz Charles Suria v roku 1830 zdokonalil. Prvým priekopníkom v Rakúsko-Uhorsku bol v roku 1832 rodák z Veľkého Šariša Štefan Romer. V prvopočiatkoch výroby sa používal na výrobu zápaliek biely fosfor.

Ten však mal za následok zmrzačenie aj smrť mnohých ľudí až do doby, keď bol vynájdený červený fosfor. V roku 1855 zdokonalil zápalky Švéd Johan Ludström, ktorý začal používať červený fosfor a zápalky balil do drevených škatuliek.