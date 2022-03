Deti utekajúce pred vojnou už nastúpili do našich tried: Ako si u nás zvykajú malí školáci?

Z minúty na minútu museli s rodičmi opustiť rodnú zem a zvykať si na inú krajinu. Mnohé školy po Slovensku v uplynulých dňoch privítali deti z Ukrajiny. Do lavíc zasadli v pre ne neznámom prostredí, pomaly si však zvykajú na osnovy i spolužiakov. Ako sa im darí, v čom vynikajú a koľko detičiek školy prijali, či ešte dokážu prijať?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nadaný šachista skvele zapadol

Kiril (9), Kyjev - ZŠ Nábrežie mládeže, Zvolen

Na Základnej škole Nábrežie mládeže vo Zvolene privítali Kirila (9) z Kyjeva. Na Slovensko prišiel chlapček s mamičkou Kseniiou a malou sestričkou Emíliou. „Je to talentovaný žiak, ktorý v rodnom Kyjeve navštevuje školu so zameraním na matematiku a aj reprezentuje v šachu. Veríme, že si čoskoro nájde nových kamarátov a budeme sa snažiť, aby sa cítil v našej škole dobre a bezpečne,“ uviedla riaditeľka školy Ľubica Tomčíková. Kirilovi s mamou a mladšou sestrou poskytla prístrešie rodina Gažúrovcov - Katarína je zástupkyňa v škole.

„Predtým to boli pre nich neznámi ľudia. Keď sa naši kolegovia dozvedeli o ich osude, zorganizovali pre nich finančnú zbierku na preklenutie prvých dní. Malú Emíliu potešili vyzbierané hračky,“ doplnila riaditeľka s tým, že Kirilovi sa v ich škole veľmi páčilo a spolužiaci ho pekne prijali.

Jeho mamička si aktuálne hľadá prácu, a ak ju nájde v inom meste, bude sa musieť presťahovať aj s deťmi. „Je to veľmi inteligentná a vzdelaná žena, no vidieť, že celá rodina je rozrušená. Boja sa o otecka, ktorý musel ostať na Ukrajine,“ zakončila Tomčíková.

Za tatinom ušli bez školských tašiek

Ivan (12), Artem (8), Roman (9), Chrust

ZŠ Dvorníky (okr. Hlohovec)Traja súrodenci prišli z ukrajinského mesta Chust. Aj keď boli trošku vystrašení, na školu sa veľmi tešili. Veria, že si nájdu kamarátov a tak trochu zabudnú, čo sa u nich doma deje. Keď sa začali boje, najstarší Ivan (12) si zobral so sebou len rybársku udicu, nasadli do auta a odišli na Slovensko za otcom, ktorý tam pracuje už niekoľko rokov. Ubytovali sa v chate pri Bojničkách. Rodina chce začať žiť život na Slovensku, a tak od utorka deti nastúpili do ZŠ v Dvorníkoch.

Keďže deti nemali žiadne školské potreby ani tašky, veľmi ochotne im pomocnú ruku podala trnavská diecézna charita. „Budeme sa snažiť deti adaptovať. Prejdú kurzom slovenského jazyka, aby sme čo najskôr odstránili jazykovú bariéru,“ povedala riaditeľka Ivana Hrušková. Dodala, že by bolo fajn, aby boli v tomto rodičia deťom nápomocní, aby pozerali slovenské rozprávky. Škola je schopná prijať ešte ďalších až 80 ukrajinských detí.

So začlenením mu pomáhajú ukrajinskí spolužiaci

Maxim (14), David (15), Vadim (13), Kryvyj Rih - ZŠ Mudroňova, Bratislava

Ukrajinec Maxim (14) bol v utorok prvý deň v škole na Mudroňovej ulici v Bratislave. Do hlavného mesta prišiel deň predtým z mesta Kryvyj Rih na juhovýchode Ukrajiny. S mamou cestoval niekoľko dní, obaja momentálne bývajú u jeho tety.

„Otec musel zostať doma. Máme s ním pravidelný kontakt, chvalabohu, je v poriadku. Zatiaľ sa mi tu veľmi páči, je to tu super,“ povedal statočný Maxim, ktorému otec, samozrejme, veľmi chýba. So začlenením do kolektívu mu veľmi pomáhajú aj ďalšie ukrajinské deti v triede, ktoré sú na Slovensku už dlhší čas.

Vadim (13) je na Slovensku už 8 rokov, David (15) prišiel v septembri, no na Slovensku už žil aj predtým. Vďaka nim je pre usmievavého chlapca život s novými spolužiakmi oveľa jednoduchší. Do školy na Mudroňovej ulici chodí viacero ukrajinských detí, keďže neďaleko sa nachádza ukrajinské veľvyslanectvo.

Budeme sa snažiť učiť čo najlepšie

Marhareta (11) a Serhij (14), Ivano-Frankivsk - Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Prešov

Do Prešova pred niekoľkými dňami pricestovala aj Kristína (42) s dvoma deťmi. „Pochádzame z mesta Ivano-Frankivsk. Keď sa začali ozývať výstrely, odcestovali sme, lebo sme sa veľmi báli. Bolo to 28. februára. Otec rodiny zostal doma a slúži v domobrane,“ vysvetľuje.

V meste sú spokojní a ako bonus berie fakt, že jej ratolesti sa podarilo zapísať do školy s ukrajinským jazykom. „Ceníme si, ako pekne nás privítali v škole, ktorú navštevujeme už štvrtý deň. Budeme sa snažiť učiť čo najlepšie. Ale veríme, že raz sa vrátime domov,“ zhodla sa ukrajinská rodinka.

Privítali ich pozdravom v rodnej reči

ZŠ Polianska, Košice

Riaditeľka školy Alena Mocná uviedla, že v pondelok prijali do školy 10 detí z ukrajinských rodín. „Privítali sme ich pozdravom v ich rodnej reči. V škole sme rozdali slovníčky a komunikačné kartičky so základnými výrazmi po slovensky a ukrajinsky. Od rodičov máme povolenie pri komunikácii používať aj ruštinu, nemali proti tomu žiadne výhrady. Deti sa v prvý deň pekne začlenili, dávali sme ich do jednotlivých tried po pároch, aby neboli samy. Vyučovanie majú v rámci bežného rozvrhu s tým, že majú každý deň navyše kurz slovenského jazyka,“ uviedla. Ako prezradil košický magistrát, k pondelku 7. marca majú umiestnených v 8 základných školách 25 žiakov.