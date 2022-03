Utečencom ponúkame pracovné pozície: Slovensko otvorilo trh pre Ukrajincov! Kde sa môžu zamestnať?

Tisíce ľudí len s nevyhnutnými vecami utekajú pred vojnou. Slováci im hromadne pomáhajú s prechodom aj ubytovaním, no väčšina z nich príde bez peňazí alebo len s minimom prostriedkov na prežitie.

Je pochopiteľné predpokladať, že onedlho budú potrebovať prácu. Akú šancu majú u nás zamestnať sa? Aké podmienky platia a v ktorých odboroch budú vítaní?

Vojnoví utečenci si už môžu hľadať na Slovensku prácu. Ministerstvo práce a sociálnych vecí povolilo zamestnávanie ľudí, ktorí pred vojnou utiekli práve na naše územie. Nepotrebujú dokonca ani pracovné povolenie, stačí, ak požiadajú a bude im pridelené dočasné útočisko a status „odídenec“.

„Obyvatelia Ukrajiny so statusom „odídenec“ budú mať prístup k rovnakým pracovným miestam ako občania SR, s výnimkou štátnozamestnaneckých miest,“ vysvetlilo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Otázkou však je, koľkým vieme prácu zabezpečiť.

„My im v prvom rade chceme pomôcť, no zároveň nevieme, koľko ľudí a s akou kvalifikáciou, jazykovými možnosťami a podobne príde,“ vysvetlil Martin Krajčovič zo Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO). Ako príklad však uvádza obdobie korony, keď SAMO dodatočne zamestnala 6 000 ľudí.

Podľa odborníkov sa vôbec netreba obávať toho, že by tým o prácu prišli samotní Slováci. „Na Slovensku dlhodobo evidujeme rekordné počty voľných pracovných ponúk, a tak sa Slováci nemusia báť, že by si prácu nenašli, alebo že by sa to dotklo ich platov,“ povedal Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov.

Bude závisieť od kvalifikácie

Lucia Leváková, WOODCOTE GROUP

- V súčasnosti občanov Ukrajiny nezamestnávame. Sme pripravení na ich masívny príchod a plánujeme im podať pomocnú ruku a zamestnať ich u nás. Vieme im poskytnúť všetky zamestnanecké benefity ako ktorémukoľvek inému zamestnancovi. Čo sa týka typu pracovného pomeru a pozícií, závisí od ich kvalifikácie a pracovných skúseností.

Na medzinárodný tím sme zvyknutí

Jana Jarošová, Wolt

- Na Slovensku máme v tíme takmer 100 zamestnancov a medzi nimi kolegov šiestich rôznych národností, máme aj kolegyňu pochádzajúcu z Ukrajiny, ktorej sa snažíme byť v súčasnosti v rámci Woltu nápomocní rôznymi formami podpory.

Rovnako spolupracujeme aj s partnerskými kuriérmi ukrajinskej národnosti, ktorých je niekoľko desiatok. Radi budeme prijímať a spolupracovať s novými kolegami či partnermi z Ukrajiny.