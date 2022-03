Ministerstvo vnútra nakupuje vybavenie na zabezpečenie hranice s Ukrajinou: Koľko to bude stáť?

Ministerstvo vnútra (MV) SR nakupuje technické vybavenie a informačno-komunikačné systémy na zabezpečenie hranice s Ukrajinou.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu využíva priame rokovacie konanie. Celková hodnota troch zákaziek je 817 150 eur bez DPH. Zmluvy by mali uzavrieť v pondelok. Vyplýva to z oznámení zverejnených na webe Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Dodanie nevyhnutného špecializovaného hardvéru a softvéru by malo stáť 317 750 eur. Rezort oslovil dodávateľa Technopol International.

Náklady na výstupné periférne zariadenia k výpočtovej technike a mobilné telekomunikačné zariadenia odhaduje MV SR na 305 450 eur. Na dodaní sa dohodlo so spoločnosťou Microcomp - Computersystém. Zákazku na dodanie výpočtovej techniky, respektíve technického vybavenia zadalo ministerstvo spoločnosti eGroup Solutions. Celková hodnota obstarávania je 193 950 eur.

Použitie priameho rokovacieho konania rezort zdôvodnil mimoriadnou situáciou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR, pre ktorú zákazku zadáva.