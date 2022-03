Urgentné príjmy v Bratislave ošetrili už niekoľko utečencov: Poplatky nevyberajú

Na bratislavských urgentných príjmoch ošetrili doteraz aj niekoľko pacientov spomedzi utečencov z Ukrajiny. Pohotovostné poplatky od takýchto pacientov nevyberajú. Pre TASR to potvrdili z jednotlivých nemocníc.

"Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) v rámci svojich piatich zariadení poskytla zdravotnú starostlivosť už aj utečencom z Ukrajiny. Ide o desiatky pacientov," povedala pre TASR hovorkyňa UNB Petra Lániková. Doplnila, že v súlade s pokynmi Ministerstva zdravotníctva SR sa od týchto ľudí nevyberajú žiadne poplatky.

Ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť bez poplatkov poskytuje pre ukrajinských pacientov aj Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. "Na oddelení urgentného príjmu sme za týždeň ošetrili asi desať detí. Najčastejšie prichádzajú s bežnými problémami, akými sú prechladnutie, teploty, hnačky a vracanie," priblížila pre TASR hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.

Nemocnica Malacky zatiaľ žiadneho občana Ukrajiny so štatútom odídenca neošetrila, deklaruje však, že tiež nebude vyberať poplatky. "Rovnako už teraz nemocnica vyčlenila ubytovacie zariadenie pre utečencov z Ukrajiny a postupne ho aj zapĺňame. Pomáhame im so stravou a základnými potrebami či riešime potrebné povolenia," uviedla pre TASR Zuzana Čižmáriková, manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Medirex Group, pod ktorú nemocnica patrí. Poznamenala, že postupne im hľadá aj možnosti pre prácu a začlenenie sa do bežného života.

Lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Tomáš Szalay pripomenul, že platí dohoda, že akútnu zdravotnú starostlivosť pre pacientov utekajúcich z Ukrajiny uhradí štát. Dospelí aj deti z Ukrajiny tak môžu využiť služby lekárov a pediatrov. V prípade, že bývajú v organizovanom ubytovaní, je potrebné o zdravotnú starostlivosť požiadať prostredníctvom ubytovateľa, príslušný okresný úrad následne vyšle lekára. Ak ide o ľudí, ktorí sú ubytovaní v rodinách, tým kraj odporúča navštíviť rajónneho lekára či pediatra. Fungovať to bude zároveň tak, že obyvatelia Ukrajiny dostanú recept v papierovej forme s tým, že na druhej strane bude napísané, že ide o pacienta z Ukrajiny, na základe čoho im v lekárni vydajú lieky.

Podľa Szalaya môžu mať prichádzajúci ukrajinskí utečenci na Slovensko rôzne typy zdravotných ťažkostí či akútne problémy, ktoré sa vyvinuli počas úteku. Ďalšou skupinou môžu byť ľudia, ktorí potrebujú chronickú starostlivosť, napríklad boli v onkologickej liečbe alebo nemajú dostatočnú zásobu liekov, napríklad inzulín.