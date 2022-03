Fico nesúhlasí s úvahami o zavedení ďalších sankcií proti Rusku: Toto by som odmietol!

Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico nesúhlasí s úvahami o zavedení ďalších sankcií proti Rusku, ktoré by zahŕňali zastavenie dovozu ropy a zemného plynu do EÚ.

Takýto krok by podľa neho znamenal extrémne zdraženie nafty, benzínu, tepla, ale aj elektrickej energie a v konečnom dôsledku prostredníctvom zvýšených nákladov všetkého tovaru vrátane potravín. Podľa Fica navyše ani takéto sankcie nemusia byť účinné. "Predovšetkým by som odmietal zastavenie dovozu ruskej ropy a ruského plynu," odpovedal Fico na otázku, čo by robil na mieste predsedu vlády v súčasnej situácii. Smer-SD podľa Fica odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu, ktorý označil za hrubé porušenie medzinárodného práva, no pomoc Ukrajine by obmedzil na humanitárne dodávky.

Rusko môže podľa šéfa Smeru-SD obísť sankcie a dodávať ropu a plyn napríklad do Číny, podobne ako to už urobilo s dodávkami pšenice. I keď je teoreticky možné zásobovať Slovensko ropou a zemným plynom z iných zdrojov, malo by rozhodnutie odstrihnúť Európu od ruských dodávok za následok okamžité zdraženie týchto surovín. V praxi by to znamenalo rast ceny benzínu na 2,5 až tri eurá za liter.

Bývalý minister financií a podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický upozornil, že Rusko je okrem ropy a plynu významným svetovým dodávateľom viacerých komodít vrátane kovov nevyhnutných pre výrobu elektromobilov, čipov či katalyzátorov. Preto je podľa Kamenického čas na pragmatické a racionálne rozhodnutia.