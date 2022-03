Od marca sa zvýšili ceny vodného a stočného: Pozrite sa, koľko sa bude platiť po novom

Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) s platnosťou od 1. marca zvýšila ceny vodného a stočného.

O nových cenách rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), informovala spoločnosť na svojej webstránke. Za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) budú odberatelia po novom platiť 1,7933 eura s DPH za kubický meter (m3). Do 1. marca bola táto cena 1,6805 eura. Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) stojí teraz 1,3566 eura s DPH za m3, predtým to bolo 1,2859 eura za m3.

Zvýšila sa aj cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti, a to na 1,1094 eura s DPH za m3. V minulosti to bolo 1,0236 eura za m3. VVS poukazuje na to, že ceny elektriny, plynu a uhlia prudko rastú, pričom sa stará o dodávku vody pre takmer milión obyvateľov a odkanalizovanie zhruba 700.000 obyvateľov. Zároveň prevádzkuje 99 čistiarní odpadových vôd a jej služby musia byť k dispozícii nepretržite. "V rámci svojej činnosti VVS, a. s., pracuje s energiami a vzhľadom na tento nespochybniteľný fakt bolo nevyhnutné pristúpiť k zvýšeniu ceny vodného a stočného," uviedla spoločnosť.