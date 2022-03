Ako budú prebiehať prijímačky na stredné školy? Minister Gröhling prehovoril

Prijímacie pohovory na stredné školy budú štandardné. Počas pondelkovej tlačovej konferencie to potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Šéf rezortu školstva uviedol, že diskutoval s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO), aby sa v školstve realizovali jednotlivé úkony tak, ako sa majú. Očakáva však, že riaditelia stredných škôl budú brať ohľad na dištančné vzdelávanie žiakov. Riaditeľ bratislavského gymnázia Ladislava Sáru a zástupca asociácie štátnych gymnázií Pavel Sadloň uviedol, že obsah prijímacieho konania by mal vychádzať zo štandardov. "Samozrejme by mal byť prispôsobený, ale predpokladám, že všetci budú chcieť zistiť mieru vedomosti, nie mieru nevedomosti," dodal.

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu či na konzervatória budú v máji. Prijímacie pohovory na stredné športové školy sú naplánované na obdobie od marca do mája. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe. Prvý termín prijímacích pohovorov pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je stanovený na 2. alebo 3. mája, druhý na 9. alebo 10. mája. Pri odboroch vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa uskutoční prvý termín prijímacích pohovorov 4. až 6. mája. Druhý termín bude od 11. do 13. mája.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach. Prvá fáza, ktorá sa zameriava na overenie športového výkonu, sa uskutoční od 21. marca do 14. apríla pre všetky druhy športov. Druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie – má dva termíny. Prvý je od 4. do 6. mája, druhý od 11. do 13. mája. Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je podľa rezortu školstva 18. mája.