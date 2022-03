Na Lešti pokračuje vojenské cvičenie: Dôležité upozornenie hovorcu Ozbrojených síl

V centre výcviku Lesť pokračuje plánované vojenské cvičenie Saber Strike 22. Nejde o odozvu na aktuálnu situáciu na Ukrajine, pripomenul v pondelok hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.

Ozrejmil, že výcvik v slovenských priestoroch je súčasťou širšieho cvičenia s účasťou 13 krajín v 26 výcvikových priestoroch v Nemecku, Česku, Poľsku a v pobaltských krajinách. „Cieľom je preveriť našu spoločnú pripravenosť na rýchle a efektívne presuny spojeneckých jednotiek v zimných podmienkach, vedenie obranných operácií a ich komplexnú logistickú podporu v prostredí spoločných spojeneckých operácií,“ povedal Zemanovič s tým, že ho organizujú každé dva roky.

V súčasnosti je podľa neho na cvičení približne 2200 vojakov, z toho 1500 amerických, so 700 kusmi bojovej a zabezpečovacej techniky. „Hlavnou modelovou situáciou cvičenia bol presun amerických jednotiek z ich základní v Nemecku cez Českú republiku na Slovensko. Malo to byť tak, aby ľudia dorazili v správny čas na správne miesto so správnym vybavením,“ podotkol.

Časť, ktorá je v Lešti do 14. marca, je podľa jeho slov taktickou situáciou. „Opozičné jednotky nám vytvárajú situáciu útočníka, ktorý útočí na naše postavenie. Naši sa bránia a sú tu aj likvidácia a vytlačenie protivníka z vyznačeného územia,“ konštatoval Zemanovič. Scenáre sa menia podľa situácie i podľa reakcie oboch strán. Po skončení sa vykonávacej časti cvičenia sú plánované presuny späť do stálych posádok v Nemecku. „Opäť to bude niekoľko večerných a nočných konvojov,“ uzavrel Zemanovič.