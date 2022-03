Centrum Prešova zaplnil dav ľudí: Na Koncertu pre Ukrajinu sa ukázalo mnoho známych tvári

Centrum Prešova bolo v nedeľu (6. 3.) večer miestom Koncertu pre Ukrajinu. Podporu Ukrajine a jej obyvateľom prišla vysloviť desiatka umelcov z Prešova a východného Slovenska, medzi nimi aj známe osobnosti hudobnej a umeleckej scény.

Koncert príhovorom otvoril Michal Hudák, ktorý v Kyjeve študoval a Ukrajinu pozná. Po ňom prišiel na pódium folkový spevák Edo Klena, líder skupiny Komajota Martin Husovský a saxofonista Mário Gapa Garbera, líder skupiny Chiki liki tu-a Martin Višňovský, skupina ElevenHill, spevák Lukáš Adamec s gitaristom Viktorom Špakom, populárny hudobník a kapelník Ondrej Kandráč, speváčka Katarína Koščová, skupiny Akustika, Heľenine oči, Hrdza, Jaroslava Sisáková a zbor Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, vystúpili aj ukrajinské študentky Kristina Ihnat a Júlia Kovalchuk. Z pódia aj z hľadiska zaznelo spoločné: „Nie vojne na Ukrajine.“

„Že sa po covidovej pauze dostanem na pódium pred ľudí práve pri takejto príležitosti, to som si nemyslel. Je nezmyselná situácia, nikto netušíme, aké pohnútky mohli niekoho viesť k tomu, aby spustil toto vojnové šialenstvo u našich susedov. Priamo sa ma to dotýka, pretože som štyri roky strávil na Ukrajine, študoval som tam herectvo, mám tam množstvo priateľov a nielen v Kyjeve, kde som študoval, ale aj v ďalších mestách. Keď sa teraz pozerám na zábery z miest, po ktorých som sa prechádzal, ako vyzerajú, keď mi posielajú moji priatelia z Ukrajiny fotografie, kde namiesto toho, aby stáli na divadelných doskách, sú so zbraňou v rukách niekde v uliciach, nenecháva ma to chladným. Na druhej strane, musím povedať, že veľmi veľa mojich priateľov, ktorých mám v Rusku, mi píše, že sa hanbí za svoju krajinu, za to, čo sa udialo,“ povedal pre TASR Hudák.

„Dva a pol roka sme plakali, že nemôžeme hrať. A teraz, keď sme si vydýchli na chvíľočku, že svitla nádej, prišla ešte väčšia katastrofa. Je mi to ľúto, neviem, čo na to povedať. Toto je ľudská tragédia, to sa nemalo stať. O to viac je mi to ľúto, že trpia nevinní ľudia. Mám veľmi veľa kamarátov umelcov Ukrajincov, ktorí z večera do rána museli zložiť štetce a dostali zbraň. Toto je úplná tragédia, držím im palce, aby sa to čím skôr skončilo. A ako ich poznám, oni sú neuveriteľne hrdý národ, ktorý sa nevzdá,“ doplnil pre TASR Husovský.