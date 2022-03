Čas jarných prázdnin sa blíži ku koncu: Ako poslední si voľno užijú títo školáci

Ako poslední si jarné prázdniny od pondelka užijú žiaci na strednom Slovensku, konkrétne v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. K vyučovaniu sa vrátia v pondelok 14. marca. Týždeň oddychu je už tradične rozložený podľa jednotlivých regiónov Slovenska.

Ako prví prázdninovali v tomto školskom roku školáci v Prešovskom a Košickom kraji, a to v termíne od 21. do 25. februára. Po nich mali voľno žiaci na západnom Slovensku. Išlo o školákov v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, prázdninovali v období od 28. februára do 4. marca.

Predposledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 14. do 19. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 20. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 2. septembra. Školský rok 2022/2023 sa začne v pondelok 5. septembra.