Na vojnu nespravodlivo doplácajú obyčajní ľudia, dochádzajú lieky: S Rusmi spravili dohodu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu žiadala vytvorenie bezpečného koridoru vedúceho cez Poľsko s cieľom doručiť dôležitú zdravotnícku pomoc na Ukrajinu.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge upozornili, že zásoby kyslíka v ukrajinských nemocniciach sú nebezpečne nízke. Krajiny sa dohodli aj na evakuačných koridoroch, lenže nie všade fungujú. „Väčšine nemocníc sa zásoby kyslíka môžu minúť v priebehu najbližších 24 hodín a niektorým sa už minuli,“ píšu predstavitelia WHO.

Medzinárodná zdravotnícka organizácia sa usiluje doručiť na Ukrajinu najmä kyslíkové fľaše a kvapalný kyslík aj preto, že stále zúri pandémia koronavírusu, len sa o nej v súčasnosti toľko nehovorí. V nemocniciach sú stále hospitalizovaní pacienti, ktorí potrebujú podpornú liečbu kyslíkom. Jeho zásoby sa však míňajú a podľa šéfa WHO Tedrosa a riaditeľa pre Európu Klugeho potrebujú „bezpečný prechod vrátane logistického koridoru cez Poľsko“.

„Je úplne nevyhnutné zaistiť, aby sa život zachraňujúce zdravotnícke zásoby - vrátane kyslíka - dostali k tým, ktorí ich potrebujú,“ uviedli Tedros a Kluge v spoločnom vyhlásení. „Ukrajina a Rusko sa dohodli na zabezpečení humanitárnych koridorov na evakuáciu civilistov,“ oznámil to Zelenského poradca a člen delegácie Mychajlo Podoľak. Dohodu na humanitárnych koridoroch potvrdil aj ruský vyjednávač Vladimir Medinskij.

„Hlavná otázka, ktorú sme dnes vyriešili, je otázka záchrany ľudí, civilistov, ktorí sa ocitli v zóne vojenských stretov. Preto sa strany - zástupcovia ruského ministerstva obrany a ukrajinského ministerstva obrany - dohodli na formáte režimu na udržiavanie humanitárnych koridorov na odchod civilného obyvateľstva, prípadnom dočasnom prerušení bojov v sektore humanitárneho koridoru počas odchodu civilného obyvateľstva,“ uviedol poradca ruského prezidenta Medinskij podľa agentúry TASS.

Podoľak podľa ruskej BBC uviedol, že delegácie sa dohodli na možnosti prímeria iba v tých oblastiach, kde budú civilisti evakuovaní cez humanitárne koridory. Lenže v piatok Ruskí vojaci neotvorili „zelený koridor“ na dodávku humanitárnej pomoci do Chersonskej oblasti. „Budeme naďalej od okupantov požadovať možnosť prepravy humanitárnej pomoci,“ uviedol za samosprávu G. Laguta.