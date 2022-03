To si zaslúži obdiv! Len 9-ročná Saška je kráľovnou detských čitateľov: Za rok prečítala 122 kníh!

Jeden deň, jedna kniha! Kráľovnou detských čitateľov v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa stala len 9-ročná Alexandra Žilková.

Šikovná žiačka si za rok vypožičala a prečítala až 122 knižiek, a to bola knižnica kvôli pandémii 5 mesiacov zatvorená, alebo fungovala v obmedzenom režime. Tretiačka Saška (9) prečítala najviac knižiek spomedzi 787 zaregistrovaných detských čitateľov.

Na svoju prvú knihu sa mladá slečna vrhla ešte ako predškoláčka, keď mala len šesť rokov. Ako prezradila jej hrdá mamička, k čítaniu si našla cestu veľmi skoro. „Jej najobľúbenejšou hračkou bola kniha. Ešte ani nevedela čítať a už si v nej listovala. Potom som ju naučila písmenká a už to išlo,“ uviedla mamička Miroslava, ktorá je na svoju dcérku veľmi hrdá a v jej záľube ju podporuje.

Budúca spisovateľka?

Prvými prečítanými knižkami usmievavej Alexandry boli Klub záhad a Elin čarovný náramok. Nie je dňa, aby si neprečítala aspoň niekoľko strán. „Snažím sa denne prečítať minimálne päť strán. Jednu knižku zvládnem tak za dva dni, niekedy aj za deň. Čítam, keď si urobím úlohy, občas dokonca aj pred školou. Najradšej mám záhady,“ ozrejmuje malá knihomoľka, ktorá neváha a do tajov knižiek zasväcuje aj svoju mladšiu sestričku.

„Rada jej čítam, pretože ona ešte nevie, najradšej má Macka Pú,“ povedalo veselé dievčatko. Okrem čítania kníh sa Saška rada učí, najviac jej ide matematika a vo voľnom čase si skladá lego alebo puzzle. Jej veľkým snom je napísať rozprávku. „Zatiaľ sa mi to veľmi nedarí, no dúfam, že neskôr nejakú vytvorím,“ verí si dievčatko, ktoré by chcelo byť učiteľkou v materskej škole, keď vyrastie.

Saškine najobľúbenejšie knihy