Mikulec po rokovaní Rady EÚ: Krajiny vyjadrujú solidaritu aj Slovensku, sú ochotní pomôcť

Slovensko si všíma prejavy solidarity iných európskych krajín, ktoré sú ochotné pomôcť, ak by slovenské úrady nezvládali počet utečencov z Ukrajiny.

Podľa spravodajcu TASR to vo štvrtok večer v Bruseli po skončení sa zasadnutia Rady EÚ pre vnútorné záležitosti uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO).

Ministri vnútra členských štátov EÚ vo štvrtok schválili aktiváciu smernice EÚ o dočasnej ochrane pre migrantov z Ukrajiny. Vo všeobecnejšej rovine sa však venovali aj otázkam, ako novú utečeneckú vlnu zvládnuť a pomôcť tým krajinám, ktorú sú jej najvystavenejšie.

Mikulec zdôraznil, že aj štvrtkové rokovania rady ministrov boli v jasnom posolstve podpory a solidarity s Ukrajinou a s ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou, pričom vyjadrenia solidarity zazneli aj pre krajiny, ako je Slovensko, ktoré sú v prvej línii náporu utečencov.

"Máme veľmi veľa ponúk z iných krajín na zabezpečenie vecí, ktoré by sme potrebovali, a sme v spojení s Európskou komisiou," opísal situáciu po tom, ako sa Slovensko rozhodlo aktivovať mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Pripomenul, že túto podporu cítiť aj na politickej úrovni, lebo pred dvoma dňami Slovensko navštívila eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová a vo štvrtok do Bratislavy zavítala i predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová. Dodal, že on sám je v kontakte s ministrami z iných európskych krajín a bude zvažovať všetky ponuky, ktoré Slovensko dostáva.

"Pripravujeme sa aj na to, že ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko, bude pravdepodobne viac. Do dnešného dňa prišlo na Slovensko niečo vyše 80 000 ľudí z Ukrajiny. Mnohí pokračovali ďalej, do Českej republiky a do iných krajín," vysvetlil.

Mikulec za dôležité považuje, že solidarita vyjadrená inými krajinami EÚ je najmä o pomoci pre ľudí z Ukrajiny, ale ak by nastala situácia, že Slovensko bude mať viac utečencov s dočasným pobytom, ako dokáže zvládnuť, tak iné krajiny sú ochotné mu pomôcť.