O vojnu na Ukrajine sa zaujíma drvivá väčšina Slovákov: Kde si najčastejšie zisťujeme informácie?

O vojnu na Ukrajine sa zaujíma 96 percent opýtaných Slovákov, pričom najčastejšie čerpá informácie z televízie a webového spravodajstva, ale aj zo sociálnych sietí, kde dominujú informácie poskytnuté známymi a priateľmi.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Ipsos na reprezentatívnej vzorke 1050 respondentov vo veku 18 až 65 rokov od 28. februára do 1. marca pomocou online zberu dát.

Najčastejším zdrojom informácií je televízne spravodajstvo. Vo vekovej skupine 45 až 65 rokov ho uviedlo až 80 percent respondentov. Spravodajstvo v anglickom jazyku najčastejšie sledujú mladí respondenti do 26 rokov z Bratislavy.

Podobne často ľudia čerpajú informácie z webového spravodajstva. Najčastejšie je to veková skupina 27 až 44 rokov. Najsledovanejší zdroj je portál aktuality.sk, ktorý sleduje 54 percent opýtaných. Hlavnespravy.sk uvádzala ako zdroj desatina opýtaných, ktorí čítajú internetové spravodajstvo, pričom v najstaršej vekovej kategórii nad 54 rokov to bolo až 18 percent.

Tretím najčastejším zdrojom informácií o vojne na Ukrajine sú sociálne siete. Najčastejšie čerpajú respondenti informácie od priateľov a známych na sociálnej sieti Facebook. Vekom sa podiel respondentov, ktorí čerpajú práve z tohto zdroja, zvyšuje a v prípade najstarších respondentov v kategórii nad 54 rokov je to až 55 percent. Naopak, u mladých do 26 rokov má z profilov na Facebooku najvyššiu popularitu profil prezidentky Zuzany Čaputovej. V prípade sociálnej siete Instagram výrazne dominujú profily Refresher a Startitup, ktoré vo vekovej skupine do 26 rokov sleduje 40,2, respektíve 44,4 percenta respondentov.

Informácie o vojne čerpá z rozhlasového spravodajstva 32 percent opýtaných, pričom najčastejším zdrojom v tejto kategórii je Rádio Slovensko, nasledované Rádiom Expres. Rádio Slovensko má najsilnejšiu pozíciu v kategórii nad 54 rokov, a to až 75 percent tých, ktorí čerpajú informácie o vojne z rozhlasového spravodajstva.