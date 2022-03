Jazda taxíkom ako v akčnom filme: Mladej šoférke mal pasažier priložiť nôž ku krku!

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Žiline obvinil 43-ročného muža zo zločinu vydierania. Podľa krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka sa mal muž s nožom v roku vyhrážať 23-ročnej taxikárke a počas jazdy z Popradu do Žiliny jej zobrať peniaze aj mobilný telefón.

Obvinený mal podľa Moravčíka v uplynulom týždni v Poprade nastúpiť do vozidla taxislužby. "Mal požiadať o odvoz do mesta Svit, ale trasu mal zmeniť do Štrby. Počas jazdy v Štrbe mal priložiť nôž ku krku vodičke so slovami, aby nezastavovala, že idú do Bratislavy a opakovane sa jej mal vyhrážať s nožom v ruke. Taxikárka z obavy o svoj život mala mužovi povedať, že pre poruchu na vozidle ho vysadí v Žiline. Následne mal z vozidla na Železničnej stanici v Žiline vystúpiť a odísť na neznáme miesto," uviedol krajský policajný hovorca s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil. Vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného muža do väzby, dodal Moravčík.