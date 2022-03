Vo štvrtok doobeda boli záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z Veľkej Fatry vyslaní k vážnemu úrazu mladého, len 9-ročného lyžiara. Úraz sa mu stal na zjazdovke pod Novou Hoľou. Píšu o tom záchranári na facebookovom profile.

Malý lyžiar narazil do drevených zábran a spôsobil si tak poranenie v tvárovej oblasti so silným krvácaním a pravdepodobne i otras mozgu. "Bol pri vedomí, no nepamätal si okolnosti úrazu a bol somnolentný. O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Banskej Bystrice. Záchranári HZS chlapcovi na mieste poskytli prvú pomoc a následne ho transportovali na miesto, kde bolo možné vyzdvihnutie vrtuľníkom. Zranený bol letecky transportovaný do nemocnice v Banskej Bystrici," dopĺňajú horskí záchranári.