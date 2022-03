Bratislavská zoo prišla po 16 rokoch o ikonickú šelmu: Majestátny Haldir odišiel do zvieracieho neba

Kráľ zvieracej ríše sa odobral na večnosť. Bratislavská zoo smúti. Prišla totiž o juhoafrického leva Haldira, ktorý bol jej súčasťou od decembra 2005.

Nádherná šelma sa narodila vo francúzskej ZooParc Beauval 18. mája 2004. Ako ročný však Haldir prišiel na Slovensko aj so samicou Jawou. Krásne zviera však malo vážne zdravotné problémy, a tak, žiaľ, museli pristúpiť k eutanázii.

Haldir prišiel do zoo ešte pred oficiálnym otvorením nového pavilónu šeliem pre verejnosť. „Pamätám si, ako k nám prišiel ako leví mladík, ešte ani hrivu nemal. Vyrástol z neho krásny sebavedomý samec, s ktorým sa dobre spolupracovalo. Škoda, že po sebe nezanechal žiadnych potomkov. Budeš nám veľmi chýbať,“ spomína na svojho zverenca chovateľka Jana. Výnimočný bol aj pre svoje biele sfarbenie, ktoré spôsobuje u týchto šeliem ojedinelý gén. Podľa vedúcej zoologického oddelenia Silvie Piroškovej bol Haldir pokojný samec, dobre spolupracoval s chovateľmi, rád sa slnil vo výbehu a mal skvelý vzťah so samicou. „V minulosti dochádzalo aj k páreniu, ale, žiaľ, k oplodneniu samice nikdy nedošlo,“ vysvetľuje. Haldir zožral priemerne 5 - 8 kg mäsa denne.

Podľa Piroškovej chovateľky už dlhšiu dobu sledovali, že samec prijímal menej potravy a sporadicky sa vyskytli dni, keď nežral vôbec. „Postupne sa to zhoršovalo až natoľko, že posledný týždeň už neprijímal potravu vôbec, bol apatický, bez záujmu o samicu aj chovateľky. Jeho zdravotný stav intenzívne sledovali aj veterinári. Základné vyšetrenia boli negatívne, no v minulosti sa pri zákroku, keď bol samec uspatý, zistili horšie obličkové parametre. Aj klinické prejavy smerovali k zlyhávaniu obličiek,“ vraví. Podľa nej podávaná liečba nemala žiaduci efekt a stav sa zhoršoval. „Rozhodli sme sa ho teda eutanazovať. Následne z pitevnej správy vyplynulo, že mal rozsiahlu rakovinu lymfatických uzlín a bola to teda otázka dní,“ dodáva smutne.