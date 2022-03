Odchod detskej ombudsmanky z funkcie sa blíži: Do práce vnášala ľudskosť

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová chránila jednotlivcov a nastoľovala nepopulárne témy pre verejnosť a politikov. Predseda Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) Pavol Naď vyzdvihol jej prácu počas rozlúčkového stretnutia s verejnou ochrankyňou.

Jednou z tém bola aj aktuálna situácia na Ukrajine, ktorá súvisí aj s azylovým právom. Informuje o tom hovorca NSS SR Michal Hajtol v tlačovej správe.

„Pani profesorke Márii Patakyovej sa podarilo počas jej pôsobenia v úrade vniesť do práce verejného ochrancu práv zjednocujúci prvok, a to v podobe veľkej snahy o spravodlivosť, zákonnosť a ústavnosť. Tento zjednocujúci prvok využila spolu so svojím tímom počas každodennej práci. Pani profesorka vnášala do svojej činnosti predovšetkým ľudský aspekt, ktorý prípady menil na konkrétne ľudské príbehy," uviedol Naď.

Počas stretnutia sa predstavitelia zhovárali o pozemkových úpravách pod obydliami v marginalizovaných komunitách, potrebe deinštitucionalizácie domovov sociálnych služieb pre seniorov či situácii LGBTI komunity. Mária Patakyová spomenula informačný materiál pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny, ktorý by mal byť v najbližších dňoch publikovaný aj v ukrajinskom jazyku.

Stretnutia sa zúčastnili aj podpredseda NSS SR Marián Trenčan, riaditeľ kancelárie predsedu súdu Daniel Staruch, vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv Alexandra Stachová a generálny riaditeľ sekcie ochrany základných práv a slobôd Kancelárie verejnej ochrankyne práv Tomáš Čitbaj. Funkčné obdobie ombudsmanky končí 29. marca 2022.