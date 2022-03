Azylanti a utečenci, ktorí požiadali o štatút dočasného útočiska, majú nárok na takú istú zdravotnú starostlivosť ako ostatní občania SR. "Stávajú sa poistencami štátu," uviedol to minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po rokovaní vlády.

Podľa slov ministra sa čaká na zákonnú úpravu podľa ktorej by mali ľudia, ktorí nemajú žiadny status, nárok na bezodkladnú zdravotnú starostlivosť. "Čakáme na to, aby sme mohli nemocniciam a iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dať jasný príkaz, že v rámci tohto novelizovaného zákona bude môcť byť poskytovaná táto zdravotná starostlivosť," spresnil. Avizoval, že úprava by mala byť predložená na vládu v najbližších dňoch.