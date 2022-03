Europoslankyňa Monika Beňová sa vyhráža odchodom zo Smeru-SD: Za týmto si stojí!

Slovenská europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová odmieta akýkoľvek náznak spolupráce s europoslancom Milanom Uhríkom a jeho neparlamentnou stranou Republika. V prípade takýchto náznakov avizuje odchod zo Smeru-SD. Zároveň podporila Ukrajinu a nesúhlasí s tým, že ide o konflikt USA a Ruskej federácie.

Jej stranícky šéf Robert Fico opakovane hovorí, že Ukrajina sa stala obeťou mocenského konfliktu medzi USA a Ruskom. "Som úplne zásadne proti akýmkoľvek čo len náznakom o spolupráci či o nevýlučení spolupráce s Milanom Uhríkom a so 'stranou' Republika. Je to pre mňa osobne 'no go'. Verím, že aj pre Smer-SD a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem. Náznaky akejkoľvek 'spolupráce' sú pre mňa osobne neakceptovateľné. V žiadnej podobe," vyhlásila Beňová na sociálnej sieti.

Doplnila tiež, že v súvislosti s aktuálnym vojenským konfliktom podporuje našich východných susedov. "Nie je to konflikt USA a Ruskej federácie. Je to útok na Ukrajinu zo strany Putina a jeho blízkych spolupracovníkov. Som si istá, že väčšina Rusov to tak rovnako vníma," napísala.

Smer-SD dosiaľ otvorene nevylúčil spoluprácu s Republikou. Podobný názor mali strany napríklad na dohodu o obrannej spolupráci s USA. Predstavitelia Smeru-SD vystúpili na proteste pred budovou parlamentu, keď o dohode rokovali poslanci. Protest organizovala Republika. Fico vtedy uviedol, že opozícia by mala byť jednotná.