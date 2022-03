Nepopulárny zákon vstúpil do platnosti, v praxi sa nič nezmenilo: Parkovanie na chodníkoch aj napriek zákazu!

Je to oficiálne! Od včera hrozí za parkovanie na chodníku na celom Slovensku mastná pokuta.

Poslanci NR SR sa síce snažili nepopulárny zákon o zákaze parkovania na chodníku zmeniť, no na februárovej schôdzi to nestihli. Najbližší mesiac sa tak vodiči budú musieť pripraviť na poriadne komplikácie. Bratislavské mestské časti aj niektorí poslanci sľubujú, že potom by sa novelou zákona mal zákaz odložiť približne o rok. Nový Čas sa bol včera pozrieť v uliciach hlavného mesta. A v princípe sa nič nezmenilo - ľudia totiž na chodníku parkujú naďalej.

V bratislavských mestských častiach pravdepodobne spôsobí úplný zákaz parkovania na chodníkoch obrovské problémy. Zákon síce pripúšťa výnimky, mestá a obce by však mali tieto parkovacie miesta na chodníkoch vyznačiť dopravným značením. Starosta Ružinova Martin Chren upozorňuje, že v mestskej časti parkuje na chodníkoch približne 3 000 áut denne. Ružinov z nich vie vďaka značkám zlegalizovať iba približne jednu štvrtinu. „Mnohé naše sídliská vznikli v 50. a 60. rokoch, keď sa parkovanie neriešilo. Najviac dotknutými lokalitami sú Trnávka, Trávniky a Pošeň, aj keď takéto miesta sú na každom našom sídlisku,“ posťažoval sa starosta mestskej časti, v ktorej žije asi 125-tisíc ľudí. S podobnými problémami sa boria aj v Novom Meste. Starosta Rudolf Kusý prosí v najbližšej dobe vodičov aj chodcov o trpezlivosť a toleranciu. „Aspoň do doby, kým sa dohodneme o každej jednej ulici, kde sa dnes parkuje na chodníkoch, kde bude a kde nebude možné parkovanie áut,“ vysvetľuje.

Miesto pokuty dohovor?

Nový Čas sa bol v prvý deň zákazu pozrieť na niektoré exponované ulice, kde autá parkujú takmer výhradne na chodníkoch. Veľký rozdiel v počte áut sme však nezaznamenali. Polícia pritom už dlhšie upozorňuje, že vodičom, ktorí zákon porušia, bude hroziť mastná pokuta. „Za priestupok bude možné uložiť pokutu do 50 € v blokovom konaní alebo majiteľa auta riešiť formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, kde je pokuta vo výške 78 €. Samozrejme, vodičov je možné riešiť aj dohovorom,“ uviedol hovorca Mestskej polície v Bratislave Peter Borko. Nešťastná situácia pritom vôbec nemusela nastať, keby poslanci stihli prijať novelu zákona, ktorá zavádza prechodné obdobie pre uvedenie zákazu parkovania do praxe až do marca 2024.

Tú však poslanci NR SR na februárovej schôdzi nestihli prijať. „Minimálne jeden mesiac bude zakázané parkovanie na chodníkoch. Ja osobne dúfam, a tak som aj počul, že sa samosprávy rozprávali s mestskou políciou a policajti by mali byť ten mesiac zhovievaví. Mali by využívať skôr dohovor ako pokuty,“ povedal ešte vo februári pre Nový Čas poslanec SaS Peter Cmorej.