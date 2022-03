Z vojnového pekla ušla aj Gyöngy s dcérkou: V stane u vás je lepšie ako na Ukrajine!

Putin ich vyhnal z domu! Gyöngy (34) s osemmesačnou dcérkou Gyöngy musela kvôli vojne utiecť z domu v Užhorode a vybrala sa najkratšou cestou za hranice.

Pobrala len to najnutnejšie a cez priechod Ubľa (okr. Snina) sa dostala na Slovensko. Keďže tu nepoznala nikoho, kto by im poskytol útočisko, rozhodla sa, že zložia hlavy v stanovom mestečku v Humennom.

Pred pár týždňami by Gyöngy povedala, že je najšťastnejšia na svete, lebo sa jej narodilo zdravé dievčatko a tešila sa z pekného domčeka, kde jej čítavala rozprávky. Malá Gyöngy ešte nerozumie tomu, čo sa deje v jej vlasti, no mama musela zo Zakarpatska utiecť. „Sme tu už štyri dni. V Užhorode máme dom. Zostali tam moja mamka, ocko i brat. Ja som sa veľmi bála o dcérku, tak som sa snažila dostať na Slovensko. Na hranice nás priviezli. Odtiaľ nás dopravili do Humenného,“ prezradila utečenka, ktorá má maďarské korene.

Dodala, že hranice prekročila len s kočíkom, pár šatami a topánkami. „Našťastie nám tu podarovali všetko, čo potrebujeme. Doma sme po prvom útoku nemali elektrinu ani vodu, takže momentálne sa nám lepšie žije aj v stane, hoci v noci býva dosť chladno. Veľmi vám ďakujeme za pomoc,“ poďakovala sa dobrosrdečným Slovákom mladá mamička s tým, že dúfa v skoré ukončenie okupácie. Neochvejne verí, že Putin bude za vyvražďovanie Ukrajincov tvrdo pykať.