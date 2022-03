Ukrajinská lekárka Alina zachraňuje v Košiciach blízkych: Mama je u mňa, otec ratuje ranených doma!

Smútok strieda radosť. Alina Putrya (29), ukrajinská lekárka v službách Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chcorôb (VÚSCH) v Košiciach, sa teší, že už má pri sebe mamu z ďalekého Kramatorska Lesiu (56).

Okrem nej prišla na východ Slovenska i kamarátka Toňa (29) z Kyjeva a aj krstňa Kiril (4). Podarilo sa im ujsť z pekla bojov, no stále sú v strachu. Doma totiž zostali muži - Alinin otec Igor (56) i Tonin manžel Alexander (32).

Alina (29) v Košiciach pôsobí už osem rokov, dokončila tu aj vysokú školu a pokračuje v štúdiách kardiológie. „Vo VÚSCH mi vyšli v ústrety a aj teraz všetci pomáhajú, ako sa dá. Chcem sa poďakovať vedeniu a aj kolegom, lebo na Ukrajine zúri vojna a bojuje sa na každom fronte. Hneď som sa spojila s rodičmi, ktorí sú obaja lekármi a žijú v Doneckej oblasti v podstate neďaleko hraníc s Ruskom, asi 1 800 kilometrov od Košíc,“ vysvetľuje mladá žena.

Šli, keď bolo ticho

Jej mame Lesii (56) sa podarilo medzičasom dostať na Slovensko. „Po útokoch Rusov sme boli v šoku. Neverili sme, že vypukne vojna. Už na druhý deň večer, v piatok, som nasadla na špeciálny vlak utečencov, ktorý zamieril na Západ, ale kvôli neutíchajúcim bojom viackrát odbočoval a vracal sa, aby sme sa dostali do bezpečia. Trvalo to dva dni, v podstate sme sa presúvali vtedy, keď bolo ticho a nič nevybuchovalo... V kupé pre štyroch sme sedeli ôsmi,“ spomína na desivý zážitok. Po príchode do Uble si vydýchli. Nie však úplne: „Sme však so svojimi mužmi, pri nich, ktorí hrdo bránia našu vlasť.“

Lesia je gynekologička a hoci je teraz u nás, ochotne vraj pomôže aj svojim krajanom. Jej manžel Igor sa ako lekár stará v nemocnici o ranených priamo v Kramatorsku, ale vypomáha aj pri obrane, lebo sa tam stavajú barikády proti ruským agresorom. „Je to ťažké si predstaviť, lebo naši muži nespia, sú stále v pohotovosti. Keď teraz pozerám správy, je mi do plaču,“ povedala nešťastná Lesia. Slovákom je nesmierne vďačná za pomoc ona i Alina. „Mám tu veľa kamarátov, ktorí pomáhajú s jedlom, oblečením, ale aj finančne. Za to všetko patrí obrovské ďakujem. Môj ocko síce nie je vojak, ale jeho zbraňou je lekárska pomoc a hoci je ďaleko od nás, sme naozaj s ním a celým naším ťažko skúšaným národom,“ dodala mladá lekárka, ktorá je rada, že okrem mamy má u seba i kamarátku a krstňa.