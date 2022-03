Takúto izoláciu Rusko ešte nikdy nezažilo, tvrdí Martin Klus: Škody utrpíme aj my

Rusko sa dostáva do takej izolácie, akú nikdy vo svojej histórii nezažilo. V diskusii na TASR TV to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS).

Vojenský útok Ruskej federácie na Ukrajinu označil za bezprecedentný, sankcie uvalené na Rusko štátmi demokratického sveta za nevídané. Poukázal, že do izolácie sa Rusko dostáva aj v oblasti športu, kultúry, spolupráce vo vede a vzdelávaní. "Škody tým utrpíme všetci. A aj sankciami, lebo je nám jasné, že prídu recipročné opatrenia," podotkol.

Štáty Európskej únie podľa neho práve preto vyvinuli enormné diplomatické úsilie, aby konfliktu predišli. Táto snaha však bola podľa Klusa jednostranná a Rusko bolo zrejme od začiatku rozhodnuté pre masívny vojenský útok. "Dnes sa už dá usúdiť, že to celé bolo zo strany Ruskej federácie len divadlo," konštatoval Klus.

Vojenskou intervenciou podľa neho štáty NATO Ukrajine pomôcť nemôžu. Vojna Severoatlantickej aliancie s Ruskou federáciou by sa totiž mohla skončiť jadrovou katastrofou. Klus však poukázal na rastúci objem iných druhov pomoci napadnutému štátu od humanitárnej a finančnej až po dodávky zbraní.

Ukrajinský národ je podľa Klusa mimoriadne odhodlaný a politicky zjednotený tak ako nikdy predtým. "Je odhodlaný brániť svoju suverenitu a slobodu. Aj Ruská federácia si už možno uvedomuje, že to môže byť nadlho," tvrdí.

Reputácia Ruska ako partnera do rokovaní podľa Klusa po napadnutí Ukrajiny mimoriadne utrpela, napriek tomu je cesta diplomacie vždy lepším riešením ako vojnový konflikt. "Rozumiem aj tomu, že Rusko potrebuje vycúvať so vztýčenou hlavou, čo vôbec nebude jednoduché. Ale stále je priestor prísť naspäť k rokovaciemu stolu a dať priestor diplomacii," povedal.

Rokovacie pozície oboch štátov sú dnes podľa Klusa diametrálne odlišné. "Vychádzame z toho, aké boli výroky pred začiatkom tohto konfliktu. Ukrajina jasne povedala, že sa nevzdá ani centimetra štvorcového svojho územia. Na druhej strane, Rusko trvá na tom, že chce demilitarizovať a údajne denacifikovať Ukrajinu," pripomenul.

Rusko podľa neho zrejme počíta aj s definitívnym zakotvením Krymu, prípadne aj Doneckej a Luhanskej oblasti, do Ruskej federácie. "Toto je rozhodne niečo, v čom sa tie dve strany nestretávajú. Bude to treba riešiť v krokoch a prvým z nich by malo byť okamžité zastavenie útočných akcií, teda prímerie," podčiarkol Klus.