Štátni tajomníci zhrnuli opatrenia: Pre deti riešia škôlky, posilňujú sa hraničné priechody

V utorok mimoriadne zasadla Strategická komisia pre európske záležitosti na úrovni štátnych tajomníkov.

Štátni tajomníci štyroch slovenských ministerstiev zhrnuli opatrenia na pomoc utečencom z Ukrajiny aj sankcie voči Rusku a ich vplyv na Slovensko. Letecky bude humanitárna pomoc pokračovať cez letisko v Košiciach, rieši sa umiestnenie malých detí do škôlok a posilňujú sa aj hraničné priechody. Uviedli to na spoločnej tlačovej konferencii.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus povedal, že situácia na Ukrajine je v súčasnosti zlá, ku skorému vyriešeniu krízy zrejme nedôjde. "Naopak, v najbližších hodinách sa podľa istých odhadov očakáva skôr eskalácia konfliktu najmä v oblasti hlavného mesta Kyjev," poznamenal. Strategická komisia sa zaoberala koordináciou ministerstiev v oblasti jednotlivých opatrení a sankcií voči Rusku. Klus zároveň dodal, že v komisii riešili aj prijatie ďalších potenciálnych sankcií voči Rusku a po novom aj voči Bielorusku.

Štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková medzi konkrétnymi sankciami pripomenula zákaz vzletu, preletu a pristátia ruských lietadiel v rámci krajín Európskej únie, teda aj na Slovensku. "Pokiaľ ide o leteckú dopravu, na košickom letisku sa vytvoril humanitárny hub, na základe ktorého bude koordinovaná akákoľvek letecká preprava, ktorá by sa týkala humanitárnych letov," poznamenala Bruncková na margo pomocných opatrení. Pripomenula aj bezplatné cestovanie v slovenských vlakoch pre Ukrajincov či koordináciu v rámci cestnej dopravy. "My súčasne navrhujeme, aby vláda schválila aj vylúčenie z povinnosti platby mýta pre prepravcov, ktorí preukázateľne budú participovať na humanitárnej pomoci," avizovala Bruncková. Utečenci, ktorí prídu autami, by zase mohli byť oslobodení od povinnosti zaplatiť diaľničnú známku.

Štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík vyzdvihol núdzovú pomoc pre makroekonomickú stabilitu od EÚ pre Ukrajinu či vôľu odpojiť niektoré ruské banky od systému SWIFT. Poukázal aj na reštrikciu na devízové rezervy ruskej centrálnej banky. Rezort financií podľa jeho slov analyzuje vplyv všetkých sankcií aj na slovenskú ekonomiku. O dosahoch na ekonomiku eurozóny budú tento týždeň hovoriť aj predstavitelia rady ministrov Ecofin. V rámci pomocných opatrení vyzdvihol nepretržitú prevádzku hraničných priechodov a rozširovanie vybavovacích pruhov. Upozornil, že od utorka je všetka humanitárna pomoc smerovaná na priechod Vyšné Nemecké. K dispozícii je podľa jeho slov niekoľko stoviek ďalších ľudí, ktorí by mohli posilniť výkon služby, pričom aktuálne je vyčlenených 200 colníkov.

Štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis spomenul, že rezort pracuje na tom, kam umiestniť malé deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine v rámci škôlok či škôl. Ministerstvo zriadilo aj stránku v ukrajinskom jazyku a k dispozícii má aj mobilné poradenské tímy. Ocenil aj aktivitu vysokých škôl.