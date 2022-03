UNLP Košice hospitalizovala prvých pacientov z Ukrajiny: Na traumatológii skončilo dieťa

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice poskytli zdravotnú pomoc viac než desiatim ľuďom z Ukrajiny, prvých občanov tejto krajiny už aj hospitalizovali.

TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že pre pacientov z Ukrajiny sú pripravení zriadiť samostatný pavilón – UKRAINE CARE CENTER. "Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna covidová situácia nám však umožňuje pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z Ukrajiny," povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

UNLP predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Triede SNP a na Rastislavovej ulici. O prvých ukrajinských pacientov sa zdravotníci tejto nemocnice postarali už v uplynulých dňoch. Na traumatológii hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte jednu mladú ženu. Zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny poskytli už aj takzvané covidové ambulancie.

Nemocnica pripomína, že sa bezplatne postará o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý bude potrebovať ošetrenie, a to aj keď nebude mať doklad totožnosti. Ubezpečuje tiež, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. "Pri pacientoch z Ukrajiny nad 60 rokov sa dá predpokladať, že majú liečbu svojich prípadných ochorení nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať," dodal výkonný riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

Pri starostlivosti o ukrajinských pacientov využije UNLP aj kolegov z Ukrajiny. Majú piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru. Na spoluprácu chcú osloviť aj študentov Ukrajincov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ). Slávik dodal, že im chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov či fyzioterapeutov, ktorí pre ochorenie COVID-19 ostávajú v izolácii a v karanténe. Aby vedeli zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, naďalej musia neustále reorganizovať pracoviská.

V UNLP je aktuálne hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť lôžok sa za uplynulé dva týždne pohybuje na úrovni od 60 do 65 percent. "Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú počas tejto vlny traja až piati pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny," zhodnotil Slávik.

Mierne sa však zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o príjem pacientov na covidových ambulanciách, podľa nemocnice je situácia stabilizovaná a pokojná.