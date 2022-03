Môže sa dostať na slobodu: Najvyšší súd má rozhodnúť o žiadosti Kováčika o prepustenie z väzby

O žiadosti bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika o prepustenie z väzby by mal Najvyšší súd (NS) SR rozhodnúť v piatok (4. 3.).

TASR to potvrdila Zuzana Vilím z tlačového oddelenia NS SR. "Na dnešnom neverejnom zasadnutí s účasťou strán bol vypočutý obžalovaný Dušan K. k jeho žiadosti o prepustenie z väzby, pričom neverejné zasadnutie bolo prerušené do 4. marca 2022 do 10.00 h," priblížila Vilím. Dovtedy chce súd zistiť podmienky v súvislosti s prípadným nahradením väzby a uložením kontroly technickými prostriedkami.

Dušana Kováčik vlani v septembri Špecializovaný trestný súd (ŠTS) neprávoplatne odsúdil na 14-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Uznal ho za vinného vo všetkých štyroch bodoch obžaloby. Konkrétne v prípade zasahovania do rozhodovania o väzobnom stíhaní niekdajšieho bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku, za čo mal zobrať úplatok. Tiež z vynášania informácií o prebiehajúcich trestných konaniach zo špeciálnej prokuratúry, čím mal pomáhať zločineckej skupine takáčovcov. Kováčik tvrdí, že je nevinný.

Samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská skonštatovala, že minimálne od leta 2018 do septembra 2020 z pozície špeciálneho prokurátora poskytoval prostredníctvom Ľudovíta Makóa informácie o konaniach na ÚŠP a vytváral podmienky, ktoré mohli sťažiť dokumentovanie činnosti zločineckej skupiny takáčovcov. Súd podľa Záleskej slov bral do úvahy, že vypočúval aj tzv. kajúcnikov, a preto v ich prípade dôsledne preveroval pravdivosť výpovedí.