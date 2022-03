Krásne gesto policajtov: Na vlastné náklady pomohli Ukrajinkám s deťmi, aby mohli pokračovať v ceste

Ľudskosť sa z ľudí nevytráca, čoho dôkazom je aj skutok policajtov zo Sabinova. Matkám s deťmi z Ukrajiny, ktoré utekajú pred hrôzou, ktorú u našich susedov pácha ruský prezident Vladimir Putin, nezištne pomohli, a to na vlastné náklady.

Polícia Slovenskej republiky o tom napísala na sociálnej sieti Facebook s tým, že ich o tomto skutku informoval občan Mário.

"Chcel by som dať do pozornosti dve policajné hliadky zo Sabinova, ktoré dnes vo večerných hodinách v Sabinove pomohli dvom ukrajinským ženám s deťmi, ktorým sa po troch dňoch cestovania z Ukrajiny smerom do Poľska pokazilo vozidlo z dôvodu nedostatku prevádzkových kvapalín, a tak im policajti na vlastné náklady kúpili olej a chladiacu kvapalinu, aby v svojej ceste mohli ďalej pokračovať," napísala polícia na Facebooku. Ako dodal istý Mário, išlo podľa neho o veľmi pekné gesto.